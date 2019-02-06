Влад Топалов выставил в Инстаграм фото после пробуждения в 4 утра - с младенцем на руках.

"Так мы выглядим в 4 утра": Топалов умилил фото с двухмесячным сыном vladtopalovofficial

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Муж украинской телеведущей Регины Тодоренко, певец Влад Топалов, выставил в Инстаграм фото с их 2-месячным ребенком.

Топалов сделал снимок на телефон в зеркале. На фото он - по пояс голый и щурится от света, а ребенка прижимает к плечу.

Вот так мы выглядим в 4 утра....😂😂😂 и в 5, и в 6) а если серьёзно! То это - кайф) никогда не думал, что буду с такой радостью вставать и отмывать 💩 🤪 веселье! - подписал публикацию Топалов.

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Подписчики умилились фото Топалова с младенцем, они написали, что отцовство Владу очень к лицу.

Вы везунчик!!! Все грани жизни👍 От днища до возможности быть нужным своей крохе👼🏼 Счастье безмерное, хоть и трудновато с грудничками🤗 🍀🍀🍀 - отметили подписчики.



Как приятно видеть вас заботливым папой! Ну просто загляденье!) - написали в Сети.



Вообще красавчик , так должен быть папа , молодец , дай бог вам здоровья и счастье, - отметили подписчики.



Слова не мальчика а мужа!!! А попка на плече, просто супер.,-счастье - написали в комментариях.

Бооооже....... Как это мило..... Самое милое семейство на эстраде, - отметили фолловеры.

Ранее мы писали, что Регина Тодоренко рассказала, как узнала о беременности.