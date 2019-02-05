Алексей Потапенко выложил в Инстаграм видео, на котором он с сыном разбрасывает пачку долларов.

"Вы - наш клиент": Потап объяснил, как звезды шокируют публику instagram.com/realpotap

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Украинский продюсер, исполнитель Алексей Потапенко (Потап) выложил в Инстаграм необычное видео с сыном. На нем Потапенко-младший подбрасывает в воздух пачку долларов, которые разлетаются и падают.

Малой бросил пачку искусственных $, почитайте комменты )))) - подписал Потап.

Поблокирую завистников,нужно окружать себя хорошими людьми - даже в нете😜- добавил в комментариях Потап.



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Пользователи Сети активно прокомментировали пост. Многие подписчики Потапа были возмущены таким обращением с “деньгами“ и заметили, что они могли бы пойти на помощь больным детям.

Поклонникам Потапа понравилось видео и они возмутились обилию гневных подписей.

Получил гонорар за Лигу Смеха? - пошутили подписчики.

А на карточку мне так кинешь ? - прокомментировали пользователи Сети.

Боже , люди это просто видос с бумажками ! Дети от этого тащатся, а вы уже поперехоронили друг друга! Я видела знакомый малий гривнами по 1-2-5 так это ваще прикольно, - написали в Сети.

Потап))) посты с малым - это всегда отлично! Вы прекрасный папа, который всегда с ребёнком) не парьтесь на счёт гневных комментов, это зависть и превратное отношение, - написали Пользователи.

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На вопрос о том, зачем украинские звезды так любят эпатировать публику, Потап ответил, что это закон шоубизнеса.

Это такой бизнес, вы наш клиент, мы вам продаём контент. Вы разве не поняли, это обертка - сверкающая, яркая, раздражающая, этим занимаются далеко не глупые люди, - написал Потапенко.

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