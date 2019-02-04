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Тонкая талия и пышная грудь: Лорак порадовала фанатов утренним фото

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Певица Ани Лорак выложила фото с чашкой утреннего кофе и анонсировала работу над новым альбомом.

Тонкая талия и пышная грудь: Лорак порадовала фанатов утренним фото
Тонкая талия и пышная грудь: Лорак порадовала фанатов утренним фото
instagram.com/anilorak/

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Украинская певица Ани Лорак, которая живет и выступает в России, выложила в Сеть очередной снимок с глубоким декольте.
На фото артистка запечатлена на кухне с чашкой кофе и блюдцем. 
Одета она в светлые приталенный джинсы и блузу с глубоким декольте.



Утренний кофе ☕ и на студию! Приступаю к записи нового альбома! - написала Лорак.

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Поклонники артистки отметили, что у певицы необычайно тонкая талия и она прекрасно выглядит на фото.

Жизнь после развода продолжается. Умничка. так держать, - подбодрили Лорак фанаты.

Как можно быть такой красивой, - написали поклонники.

Правда, в отдельных комментариях, подписчики заметили, что артистка слишком часто стала надевать наряды с глубоким декольте. 

Ранее мы писали, что Каменских раскритиковали в Сети за фото в туалете.

 

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Теги: Ани Лорак, перебежчики, декольте
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Источник: Ivona.bigmir.net

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