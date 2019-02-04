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"Фу, это дешево": Каменских жестко раскритиковали за откровенное фото

Комментариев: 4
Настю Каменских в Сети раскритиковали за снимок с обнаженными ягодицами, сделанный в туалете.

"Фу, это дешево": Каменских жестко раскритиковали за откровенное фото
instagram.com/kamenskux/

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Украинская певица Настя Каменских продолжает эпатировать публику, демонстрируя обнаженный части тела.

На этот раз артистка опубликовала в своем Инстаграм снимок, сделанный в санузле. На фото видна часть ванной, душевая кабина и биде. Каменских позирует в приспущенных спортивных штанах и трусиках-стингах, показывая подкачанные ягодицы.

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В подписи к фото певица намекнула, что хочет “дорасти“ до знаменитых ягодиц американской модели Ким Кардашьян.


#попакакуким скоро... - написала Каменских.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#попакакуким soon...

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

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Пользователи Сети раскритиковали артистку за фото.

Фу! Это дешево! Тонкая сексуальность не в том, чтобы тупо спустить штаны и фоткать попу на фоне туалета! - написали в комментариях.

Эх, ясно Настюхи любви и внимания не хватает. Не стала бы прелести напоказ выставлять. Или ей нужны комменты и больше вокруг себя интереса, - отметили подписчики.

Ну это ужас ужасный просто, а раньше она мне нравилась 🤣, - написали под фото.

Опускаемся все ниже и ниже, - написали в Инстаграм.

Ранее мы писали, что Анну Седокову жестоко раскритиковали за плохое пение.

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Теги: ягодицы, Настя Каменских, скандал
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (4)
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русский  (аноним)  04.02.2019, 14:25
Оценка:  0
русский
Она обязана принять во внимание критику и в следующий раз выложить фото голой жопы, желательно раком!
MNI1957    04.02.2019, 14:03
Оценка:  0
MNI1957
в шоу бизнесе все мозги находятся в кошельке через междуножье
кость  (аноним)  04.02.2019, 14:01
Оценка:  +2
кость
6ля вот же конченая
гость  (аноним)  04.02.2019, 13:57
Оценка:  +2
гость
дура
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