"Фу, это дешево": Каменских жестко раскритиковали за откровенное фото
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Украинская певица Настя Каменских продолжает эпатировать публику, демонстрируя обнаженный части тела.
На этот раз артистка опубликовала в своем Инстаграм снимок, сделанный в санузле. На фото видна часть ванной, душевая кабина и биде. Каменских позирует в приспущенных спортивных штанах и трусиках-стингах, показывая подкачанные ягодицы.
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В подписи к фото певица намекнула, что хочет “дорасти“ до знаменитых ягодиц американской модели Ким Кардашьян.
#попакакуким скоро... - написала Каменских.
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Пользователи Сети раскритиковали артистку за фото.
Фу! Это дешево! Тонкая сексуальность не в том, чтобы тупо спустить штаны и фоткать попу на фоне туалета! - написали в комментариях.
Эх, ясно Настюхи любви и внимания не хватает. Не стала бы прелести напоказ выставлять. Или ей нужны комменты и больше вокруг себя интереса, - отметили подписчики.
Ну это ужас ужасный просто, а раньше она мне нравилась 🤣, - написали под фото.
Опускаемся все ниже и ниже, - написали в Инстаграм.
Ранее мы писали, что Анну Седокову жестоко раскритиковали за плохое пение.
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