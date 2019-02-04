Голос країни-9: Тина Кароль и Дан Балан поссорились во время третьего эфира
В воскресенье, 3 февраля состоялся третий эфир вокального шоу “Голос країни-9“. Тренерами нового сезона стали Тина Кароль, Потап, Monatik и Дан Балан.
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В новом выпуске некоторые судьи успели повздорить. Так, после выступления Михаила Димова, между тренерами началась борьба. Они все приглашали артиста культового мюзикла “Нотр-Дам де Пари“ в Украине к себе в команду. В итоге, участник решил присоединиться к Дану Балану.
Позже Потап спросил у Тины Кароль, расстроилась она, что участник не выбрал ее команду. На что Тина ответила:
“Нет, конечно, не расстроилась, о чем ты вообще?“.
После этого к певице обратился Дан:
“Я не знал, что ты не можешь так с неудачами справляться“.
Тину обидели эти слова и между ними началась небольшая ссора.
“Дан, ты сейчас перебарщиваешь, правда“, - ответила Кароль.
Тогда певец поинтересовался:
“А у нас программа, что нужно только все пушистое, хорошее говорить?“.
Тина ответила, что Дан может “говорить, что считает нужным.
Как прошел третий выпуск шоу “Голос країни-9“ смотрите здесь.
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