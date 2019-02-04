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Голос країни-9: Тина Кароль и Дан Балан поссорились во время третьего эфира

Комментариев: 7
Балан заявил, что Кароль не умеет справляться с неудачами.
Голос країни-9: Тина Кароль и Дан Балан поссорились во время третьего эфира
Голос країни-9: Тина Кароль и Дан Балан поссорились во время третьего эфира
instagram.com/goloskrainy_official

В воскресенье, 3 февраля состоялся третий эфир вокального шоу “Голос країни-9“. Тренерами нового сезона стали Тина Кароль, Потап, Monatik и Дан Балан.

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В новом выпуске некоторые судьи успели повздорить. Так, после выступления Михаила Димова, между тренерами началась борьба. Они все приглашали артиста культового мюзикла “Нотр-Дам де Пари“ в Украине к себе в команду. В итоге, участник решил присоединиться к Дану Балану.

Позже Потап спросил у Тины Кароль, расстроилась она, что участник не выбрал ее команду. На что Тина ответила:

“Нет, конечно, не расстроилась, о чем ты вообще?“.

После этого к певице обратился Дан:

“Я не знал, что ты не можешь так с неудачами справляться“.

Тину обидели эти слова и между ними началась небольшая ссора.

“Дан, ты сейчас перебарщиваешь, правда“, - ответила Кароль.

Тогда певец поинтересовался:

“А у нас программа, что нужно только все пушистое, хорошее говорить?“.

Тина ответила, что Дан может “говорить, что считает нужным.

Как прошел третий выпуск шоу “Голос країни-9“ смотрите здесь.

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Теги: Голос країни-9, Тина Кароль, MONATIK, Потап, Dan Balan
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Комментариев (7)
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pусский  (аноним)  04.02.2019, 16:01
Оценка:  0
pусский
Укропы, голосуйте за Путина, с ним не проиграешь!
гость  (аноним)  04.02.2019, 15:54
Оценка:  0
гость
Мутант хуев!
pусский  (аноним)  04.02.2019, 15:30
Оценка:  0
pусский
Я пёрнул xyeм и кончил жопой! Гы-гы-гы!
Операторська    04.02.2019, 15:29
Оценка:  0
Операторська
а що там робить цей молдаванин?, який навіть української не розуміє?
гость  (аноним)  04.02.2019, 15:26
Оценка:  0
гость
"Голубую луну", конечно же!
Boxerogos    04.02.2019, 15:24
Оценка:  -1
Boxerogos
БзДэн Баклан прав:скоТина Шквароль и есть ходячая неудача!
pусский  (аноним)  04.02.2019, 15:22
Оценка:  0
pусский
Что эти двое запоют, если им засунуть палец в жопу?
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