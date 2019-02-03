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Третий эфир "Голосу країни-9": полное видео

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Узнайте, где можно посмотреть третий выпуск вокального шоу "Голос країни-9".
Голос країни 9: когда и где смотреть третий выпуск
Голос країни 9: когда и где смотреть третий выпуск
instagram.com/goloskrainy_official

В воскресенье, 3 февраля, вышел третий выпуск вокального шоу “Голос країни-9“.

Посмотреть выпуск полностью можно нашем сайте Ivona.

В третьем эфире зрители увидели еще один этап слепых прослушиваний. Тренеры продолжают борьбу за униальные голоса. В 9 сезоне шоу “Голос країни“ состав членов жюри выглядит так: Тина Кароль, MONATIK, Потап и  Dan Balan.

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В новом эфире традиционно показали слепые прослушивания. Тренеры проекта послушали 13 участников, 9 из которых продолжат борьбу за победу в “Голосі країни-9“.  Выпуск запомнился эмоциональными выступлениями. 

В шоу взяли участие: преподаватель вокала Евгений Присяжнюк, ученики которого неоднократно становились участниками музыкальных шоу; уроженец Италии Грилли Самуэле, который влюбился в Украину и переехал жить в Одессу; София Шафир, которая очень хотела порадовать любимого отца новой победой в конкурсе; Екатерина Бегу, у которой  есть прошлое, которое объединяет ее с тренером Dan Balan и другие.

Итак, по итогам третьего выпуска к командам судей “Голосу країни“ присоединились следующие участники:

  • Команда Dan Balan: Влад Чижиков, Екатерина Бегу, София Шафир, Михаил Димов и Самуэле Грилли.
  • Команда Потапа: Михаил Колаковский и Наталья Повстяная.
  • Команда Тины Кароль: Роман Бурасанзве.
  • Команда MONATIK:  Магдалена Паскар.

Напомним, по итогам первого и второго выпуска в шоу прошли 20 участников.

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  • Команда Тины Кароль: Андрей Хайат, Лидия Горошко, Девид Аксельрод, Ксения Бахчалов, Гульназ Хасанова, Ника Тупилко.
  • Команда MONATIK: Андрей Хорисенко, Даниэль Швец, Анастасия Каманина, Александр Мороз, братья Таранцовы и Кристина Сквирская.
  • Команда Потапа: Богдана Ренк, Роксолана Сирота, “Шпилясті кобзарі“, Ярослав Кошельник, Виктория Ягич.
  • Команда Dan Balan: Вячеслав Кретов, Марина Фижделюк, Хайтан Мохаммед Рафи.

Стоит отметит, что в девятом сезоне “Голосу країни“ на панели кресел судей появилась новая кнопка “Блок“, которая дает тренеру возможность один раз за сезон заблокировать одного из своих коллег-соперников.  Кнопку уже использовали во втором выпуске. Судьи шоу заблокировали MONATIK в борьбе за Нику Тупилко. 

Как прошел второй выпуск шоу “Голос країни-9“ смотрите здесь.

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Теги: Голос країни-9, смотреть онлайн, Тина Кароль, MONATIK, Потап, Dan Balan
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Источник: Ivona.bigmir.net

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