Третий эфир "Голосу країни-9": полное видео
В воскресенье, 3 февраля, вышел третий выпуск вокального шоу “Голос країни-9“.
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В третьем эфире зрители увидели еще один этап слепых прослушиваний. Тренеры продолжают борьбу за униальные голоса. В 9 сезоне шоу “Голос країни“ состав членов жюри выглядит так: Тина Кароль, MONATIK, Потап и Dan Balan.
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В новом эфире традиционно показали слепые прослушивания. Тренеры проекта послушали 13 участников, 9 из которых продолжат борьбу за победу в “Голосі країни-9“. Выпуск запомнился эмоциональными выступлениями.
В шоу взяли участие: преподаватель вокала Евгений Присяжнюк, ученики которого неоднократно становились участниками музыкальных шоу; уроженец Италии Грилли Самуэле, который влюбился в Украину и переехал жить в Одессу; София Шафир, которая очень хотела порадовать любимого отца новой победой в конкурсе; Екатерина Бегу, у которой есть прошлое, которое объединяет ее с тренером Dan Balan и другие.
Итак, по итогам третьего выпуска к командам судей “Голосу країни“ присоединились следующие участники:
- Команда Dan Balan: Влад Чижиков, Екатерина Бегу, София Шафир, Михаил Димов и Самуэле Грилли.
- Команда Потапа: Михаил Колаковский и Наталья Повстяная.
- Команда Тины Кароль: Роман Бурасанзве.
- Команда MONATIK: Магдалена Паскар.
Напомним, по итогам первого и второго выпуска в шоу прошли 20 участников.
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- Команда Тины Кароль: Андрей Хайат, Лидия Горошко, Девид Аксельрод, Ксения Бахчалов, Гульназ Хасанова, Ника Тупилко.
- Команда MONATIK: Андрей Хорисенко, Даниэль Швец, Анастасия Каманина, Александр Мороз, братья Таранцовы и Кристина Сквирская.
- Команда Потапа: Богдана Ренк, Роксолана Сирота, “Шпилясті кобзарі“, Ярослав Кошельник, Виктория Ягич.
- Команда Dan Balan: Вячеслав Кретов, Марина Фижделюк, Хайтан Мохаммед Рафи.
Стоит отметит, что в девятом сезоне “Голосу країни“ на панели кресел судей появилась новая кнопка “Блок“, которая дает тренеру возможность один раз за сезон заблокировать одного из своих коллег-соперников. Кнопку уже использовали во втором выпуске. Судьи шоу заблокировали MONATIK в борьбе за Нику Тупилко.
Как прошел второй выпуск шоу “Голос країни-9“ смотрите здесь.
Полная версия правил