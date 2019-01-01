Дан Балан исполнил романтическую песню для Тины Кароль

Молдавский певец не скрывает своей симпатии к коллеге по шоу.

В воскресенье, 27 января состоялся второй эфир вокального шоу “Голос країни-9“. Тренерами нового сезона стали уже ранее участвовавшие Тина Кароль, Потап, Monatik.

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Четвертым судьей впервые стал молдавский исполнитель Дан Балан, который, как заметили многие зрители, не скрывает свою симпатию к Тине Кароль. И даже спел романтическую песню для своей коллеги во время эфира.

Произошло это после того, как один из участников слепых прослушиваний харьковчанин Александр Мороз исполнил песню “Люби“ из репертуара Балана. Тренеры шоу назвали Александра “двойником“ Дана,ведь парень так точно скопировал манеру исполнения молдавского певца. После чего Балан по просьбе Тины Кароль вышел на сцену и выступил с этой же песней.

Во время выступления Тина даже подтанцовывала, поэтому Дан решил исполнить фрагмент песни возле нее. Кароль так прокомментировала выступление своего коллеги по шоу:

Дан Балан проявил себя соблазнителем, как я и ожидала.

Отметим, что Александр Мороз из Харькова прошел дальше. К парню повернулись все тренеры, кроме Потапа. Но Александр решил пойти в команду к Монатику.

Как прошел второй выпуск шоу “Голос країни-9“ смотрите здесь.