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Второй эфир "Голосу країни-9": полное видео

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Узнайте, где можно посмотреть второй выпуск вокального шоу "Голос країни-9".
Голос країни 9: когда и где смотреть второй выпуск
Голос країни 9: когда и где смотреть второй выпуск
пресс-служба канала 1+1

В воскресенье, 27 января, вышел второй выпуск вокального шоу “Голос країни-9“.

Посмотреть его можно на нашем сайте Ivona.

Во втором эфире зрители опять увидели этап слепых прослушиваний. По итогам первого выпуска в шоу прошли 10 участников.

  • Команда Тины Кароль: Андрей Хайат, Лидия Горошко, Девид Аксельрод, Ксения Бахчалова;
  • Команда MONATIK: Андрей Хорисенко;
  • Команда Потапа: Богдана Ренк, Роксолана Сирота;
  • Команда Dan Balan: Вячеслав Кретов, Марина Фижделюк, Хайтан Мохаммед Рафи.

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Во втором выпуске на сцену вышла бывшая участница балета толстушек Виктория Ягич. Нежная и любящая мать пришла на проект, чтобы показать себя в качестве самостоятельной вокалистки.

Также в проекте принял участие юный романтик из Молдовы Даниэль Швец. Ранее у него обнаружили тяжелое заболевание. Найти внутренние силы для борьбы парню помогла музыка. И произошло чудо, ведь он начал поправляться.

Еще одна участница “Голосу країни-9“ - амбициозная и целеустремленная официантка из Запорожья Ника Тупилко. Она покорила всех тренеров проекта, в борьбе за девушку судьи даже заблокировали своего коллегу - MONATIK. 

По итогам второго выпуска в шоу прошли еще 10 участников.

  • Команда Тины Кароль: Гульназ Хасанова, Ника Тупилко.
  • Команда Потапа: “Шпилясті кобзарі“, Ярослав Кошельник, Виктория Ягич.
  • Команда MONATIK: Даниэль Швец, Анастасия Каманина, Александр Мороз, братья Таранцовы и Кристина Сквирская.

В девятом сезоне вокального шоу ввели интересные нововведения. На панели кресел появилась кнопка “Блок“. С ее помощью тренер один раз за сезон может заблокировать одного из соперников. 

Как прошел первый, премьерный, выпуск шоу “Голос країни-9“ смотрите здесь.

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Теги: Голос країни-9, смотреть онлайн
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Комментариев (2)
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k2s11tk    22.01.2019, 19:03
Оценка:  0
k2s11tk
Я теж перднув!
pусский  (аноним)  22.01.2019, 14:56
Оценка:  0
pусский
Я пёрнул, и хорошо! Гы-гы-гы, это лучше звучало, чем голоса всей жалкой Усраины!
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