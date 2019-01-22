Второй эфир "Голосу країни-9": полное видео

Узнайте, где можно посмотреть второй выпуск вокального шоу "Голос країни-9".

Голос країни 9: когда и где смотреть второй выпуск пресс-служба канала 1+1

В воскресенье, 27 января, вышел второй выпуск вокального шоу “Голос країни-9“.

Посмотреть его можно на нашем сайте Ivona.

Во втором эфире зрители опять увидели этап слепых прослушиваний. По итогам первого выпуска в шоу прошли 10 участников.

Команда Тины Кароль: Андрей Хайат, Лидия Горошко, Девид Аксельрод, Ксения Бахчалова;

Андрей Хайат, Лидия Горошко, Девид Аксельрод, Ксения Бахчалова; Команда MONATIK: Андрей Хорисенко;

Андрей Хорисенко; Команда Потапа : Богдана Ренк, Роксолана Сирота;

: Богдана Ренк, Роксолана Сирота; Команда Dan Balan: Вячеслав Кретов, Марина Фижделюк, Хайтан Мохаммед Рафи.

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Во втором выпуске на сцену вышла бывшая участница балета толстушек Виктория Ягич. Нежная и любящая мать пришла на проект, чтобы показать себя в качестве самостоятельной вокалистки.

Также в проекте принял участие юный романтик из Молдовы Даниэль Швец. Ранее у него обнаружили тяжелое заболевание. Найти внутренние силы для борьбы парню помогла музыка. И произошло чудо, ведь он начал поправляться.

Еще одна участница “Голосу країни-9“ - амбициозная и целеустремленная официантка из Запорожья Ника Тупилко. Она покорила всех тренеров проекта, в борьбе за девушку судьи даже заблокировали своего коллегу - MONATIK.

По итогам второго выпуска в шоу прошли еще 10 участников.

Команда Тины Кароль: Гульназ Хасанова, Ника Тупилко.

Гульназ Хасанова, Ника Тупилко. Команда Потапа: “Шпилясті кобзарі“, Ярослав Кошельник, Виктория Ягич.

“Шпилясті кобзарі“, Ярослав Кошельник, Виктория Ягич. Команда MONATIK: Даниэль Швец, Анастасия Каманина, Александр Мороз, братья Таранцовы и Кристина Сквирская.

В девятом сезоне вокального шоу ввели интересные нововведения. На панели кресел появилась кнопка “Блок“. С ее помощью тренер один раз за сезон может заблокировать одного из соперников.

Как прошел первый, премьерный, выпуск шоу “Голос країни-9“ смотрите здесь.