"Срочно замуж": Леся Никитюк заинтриговала снимком с шикарным букетом
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Украинская ведущая Леся Никитюк опубликовала в своем Инстаграм снимок с роскошным букетом хризантем.
Хороший день у меня сегодня, - подписала фото Никитюк.
На вопрос подписчиков, кто подарил букет, ведущая ответила, что получила такой подарок от своего отца.
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Подписчики в комментариях высказали свой восторг и отметили, что получить такой подарок от отца - вдвойне приятно.
У твоего папы отличный вкус, - написали в комментариях.
Любите и цените папу, - отметили пользователи Сети.
Это по случаю возвращения с Мальдив?, - уточнили подписчики.
Леська, срочно замуж. А то загулялась - Мальдивы. Срочно борщи варить, - пошутили фолловеры.
Ранее мы писали, что Леся Никитюк опубликовала фото в откровенном купальнике.
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