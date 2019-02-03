Ведущая Леся Никитюк призналась, кто дарит ей роскошные букеты.

"Срочно замуж": Леся Никитюк заинтриговала снимком с шикарным букетом instagram.com/lesia_nikituk

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Украинская ведущая Леся Никитюк опубликовала в своем Инстаграм снимок с роскошным букетом хризантем.

Хороший день у меня сегодня, - подписала фото Никитюк.

На вопрос подписчиков, кто подарил букет, ведущая ответила, что получила такой подарок от своего отца.

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Подписчики в комментариях высказали свой восторг и отметили, что получить такой подарок от отца - вдвойне приятно.

У твоего папы отличный вкус, - написали в комментариях.

Любите и цените папу, - отметили пользователи Сети.

Это по случаю возвращения с Мальдив?, - уточнили подписчики.

Леська, срочно замуж. А то загулялась - Мальдивы. Срочно борщи варить, - пошутили фолловеры.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк опубликовала фото в откровенном купальнике.