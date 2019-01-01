Певица и актриса поделилась с подписчиками, как бороться с целлюлитом и ухаживать за грудью.

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Артистка рассказала, как нужно ухаживать за телом и поделилась собственными способами борьбы с целлюлитом. Также Даша Астафьева сделала акцент на белье. Она сказала, что важную функцию выполняет хороший поддерживающий бюстгальтер.

Очень важный момент, чтобы большая грудь всегда имела поддержку. Обязательно бюстик с широкими бретелями и ортопедической чашкой. Спорт, масло. Это тоже обязательно. Люблю аргановое масло, - поделилась собственным опытом звезда.

Также певица откровенно рассказала о том, что у нее есть целлюлит, она не видит в этом проблемы и признается, что все равно занимается спортом и следит за питанием.

Даша Астафьева рассказала, как ухаживать за телом instagram.com/da_astafieva/

Даша Астафьева рассказала, как ухаживать за телом instagram.com/da_astafieva/

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