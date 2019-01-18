60-летняя Мадонна шокировала фанатов кардинальной сменой имиджа

Знаменитость неожиданно сменила цвет и длину волос, вызвав шок у фанатов.

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Американская поп-дива Мадонна, которую недавно заподозрили в увеличении ягодиц, шокировала поклонников внезапной сменой имиджа. Певица опубликовала в своем блоге селфи, на котором запечатлена с угольно-черными и очень короткими волосами.

Но, что, если...", – подписала снимок Мадонна.

Многие поклонники положительно отозвались о новой прическе звезды, однако некоторые обратили внимание и на то, как сильно изменилось лицо Мадонны. В комментариях к фото фолловеры засыпали певицу комплиментами, отметив, что ей одинаково хорошо и с натуральным цветом волос, и с блондом, и с черными локонами.

Ранее Ivona писала, что Мадонна может выступить на международном песенном конкурсе “Евровидение-2019“ в Израиле.