Популярная украинская певица Оля Полякова провела свой 35 день рождения в Тайланде.

Оля Полякова показала, как и где отпраздновала день рождения (фото) Instagram

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Главная блондинка украинской сцены - Оля Полякова на этой неделе отметила свой день рождения. Напомним, что в канун 35-летия певица назвала дату выхода своего нового мини-альбома. Сегодня же артистка поделилась снимками с празднования знаменательного дня, который провела с самыми близкими.

Так, в своем Instagram Полякова опубликовала фото с 13-летней дочерью Марией, на котором они позируют в традиционных тайских нарядах, с коронами на головах. В подписи звезда поблагодарила поклонников за поздравления.

Дорогие мои! Спасибо вам за поздравления! Всем и каждому. Спасибо за то, что вы со мной, – написала Оля.

Ранее популярные звезды показали, как они выглядели 10 лет назад.