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Оля Полякова показала, как и где отпраздновала день рождения (фото)

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Популярная украинская певица Оля Полякова провела свой 35 день рождения в Тайланде.
Оля Полякова показала, как и где отпраздновала день рождения (фото)
Оля Полякова показала, как и где отпраздновала день рождения (фото)
Instagram

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Главная блондинка украинской сцены - Оля Полякова на этой неделе отметила свой день рождения. Напомним, что в канун 35-летия певица назвала дату выхода своего нового мини-альбома. Сегодня же артистка поделилась снимками с празднования знаменательного дня, который провела с самыми близкими. 

Так, в своем Instagram Полякова опубликовала фото с 13-летней дочерью Марией, на котором они позируют в традиционных тайских нарядах, с коронами на головах. В подписи звезда поблагодарила поклонников за поздравления. 

Дорогие мои! Спасибо вам за поздравления! Всем и каждому. Спасибо за то, что вы со мной, – написала Оля. 

Ранее популярные звезды показали, как они выглядели 10 лет назад.

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Теги: Оля Полякова, певица, новости
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