Анна Седокова показала аппетитные формы в купальнике

Украинская певица Анна Седокова показала, как проводит свободное время в Лос-Анджелесе.

Неделю назад популярная украинская певица Анна Седокова прилетела в Лос-Анджелес к своей дочери Монике.

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Артистка может видеться с малышкой только в этом городе, поэтому регулярно летает в США. Кроме встреч с Моникой, Анна успевает и отдохнуть. По крайней мере, в своем Instagram-аккаунте Седокова опубликовала снимок в ярком цельном купальнике с вырезом на животе.

Пляжный наряд подчеркнул аппетитные формы Анны Седоковой, о чем поспешили сообщить ее поклонники в комментариях.

Но больше всего внимания привлек принт купальника - американский флаг. Многие подписчики начали интересоваться, почему певица выбрала флаг США, а не родной Украины.

Напомним, ранее Анна Седокова порадовала фанатов цветом волос времен участия в группе “ВИА Гра“. Как выглядит артистка с рыжими волосами, смотрите здесь.