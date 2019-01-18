Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Анна Седокова показала аппетитные формы в купальнике

Комментариев: 1
Украинская певица Анна Седокова показала, как проводит свободное время в Лос-Анджелесе.
Анна Седокова показала аппетитные формы в купальнике
Анна Седокова показала аппетитные формы в купальнике
instagram.com/annasedokova/

Неделю назад популярная украинская певица Анна Седокова прилетела в Лос-Анджелес к своей дочери Монике. 

Читай также: “Девочка из бедной семьи“: Анна Седокова вспомнила детство

Артистка может видеться с малышкой только в этом городе, поэтому регулярно летает в США. Кроме встреч с Моникой, Анна успевает и отдохнуть. По крайней мере, в своем Instagram-аккаунте Седокова опубликовала снимок в ярком цельном купальнике с вырезом на животе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„I'm not perfect. But I'll always be real“

Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Пляжный наряд подчеркнул аппетитные формы Анны Седоковой, о чем поспешили сообщить ее поклонники в комментариях.

Но больше всего внимания привлек принт купальника - американский флаг. Многие подписчики начали интересоваться, почему певица выбрала флаг США, а не родной Украины.

Напомним, ранее Анна Седокова порадовала фанатов цветом волос времен участия в группе “ВИА Гра“. Как выглядит артистка с рыжими волосами, смотрите здесь.

Поделись:
Теги: Анна Седокова, фото в купальнике
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Boxerogos    18.01.2019, 17:34
Оценка:  -1
Boxerogos
Всегда доставляло выражение применительно к бабам,"аппетитные формы".Поверьте,клоуны,даже несмотря на пять лет бесконечных"пэрэмог",да леко не все стали каннибалами!)))))))))))
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь