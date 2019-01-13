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Анна Седокова порадовала фанов цветом волос времен "ВИА Гры"

Комментариев: 1
Украинская певица Анна Седокова задумалась над сменой имиджа.
Анна Седокова порадовала фанов цветом волос времен "ВИА Гры"
Анна Седокова порадовала фанов цветом волос времен "ВИА Гры"
instagram.com/annasedokova/

Популярная исполнительница Анна Седокова, вслед за Ани Лорак, задумалась о смене прическе.

В своем Instagram-аккаунте артистка показала фото с рыжими волосами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Да или нет ?

Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Именно с таким цветом волос певица участвовала в женской группе “ВИА Гра“, что навеяло ностальгию на поклонников Седоковой.

 

Анна Седокова в
Анна Седокова в "ВИА Гре"
Экспресс-газета

 

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Анна обратилась к своим подписчикам с вопросом, стоит ли ей краситься в рыжий цвет, но не получила однозначного ответа. Хотя многим и понравился новый имидж артистки, есть и немалое количество противоположных комментариев.

А как думаете вы?

 

Напомним, ранее мы показывали, как украинская ведущая Катя Осадчая выглядит без макияжа и в вышиванке.

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Теги: Анна Седокова, смена имиджа, фото, ВИА Гра
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  15.01.2019, 12:13
Оценка:  0
pусский
Анька, ну как не стыдно доставать палец из сраньки и вонюче красить свою головную сосалку? Ай-ай-ай, плохая мокрощелка, хоть и в России ударно всех облуживаешь...
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