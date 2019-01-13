Анна Седокова порадовала фанов цветом волос времен "ВИА Гры"
Украинская певица Анна Седокова задумалась над сменой имиджа.
Популярная исполнительница Анна Седокова, вслед за Ани Лорак, задумалась о смене прическе.
В своем Instagram-аккаунте артистка показала фото с рыжими волосами.
Именно с таким цветом волос певица участвовала в женской группе “ВИА Гра“, что навеяло ностальгию на поклонников Седоковой.
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Анна обратилась к своим подписчикам с вопросом, стоит ли ей краситься в рыжий цвет, но не получила однозначного ответа. Хотя многим и понравился новый имидж артистки, есть и немалое количество противоположных комментариев.
А как думаете вы?
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