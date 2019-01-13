Анна Седокова порадовала фанов цветом волос времен "ВИА Гры"

Украинская певица Анна Седокова задумалась над сменой имиджа.

Популярная исполнительница Анна Седокова, вслед за Ани Лорак, задумалась о смене прическе.

В своем Instagram-аккаунте артистка показала фото с рыжими волосами.

Именно с таким цветом волос певица участвовала в женской группе “ВИА Гра“, что навеяло ностальгию на поклонников Седоковой.

Анна Седокова в "ВИА Гре" Экспресс-газета

Читай также: Анна Седокова впервые за долгое время встретилась с дочерью

Анна обратилась к своим подписчикам с вопросом, стоит ли ей краситься в рыжий цвет, но не получила однозначного ответа. Хотя многим и понравился новый имидж артистки, есть и немалое количество противоположных комментариев.

А как думаете вы?

Напомним, ранее мы показывали, как украинская ведущая Катя Осадчая выглядит без макияжа и в вышиванке.