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Анна Седокова впервые за долгое время встретилась с дочерью

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Украинская певица Анна Седокова отправилась в Лос-Анджелес к дочери Монике: как прошла их встреча.
Анна Седокова впервые за долгое время встретилась с дочерью
Анна Седокова впервые за долгое время встретилась с дочерью
instagram.com/annasedokova

Бывшая участница группы “ВИА Гра“ Анна Седокова впервые за долгое время встретилась со своей дочерью Моникой.

Все дело в том, что бывший муж артистки подал на нее в суд на лишение материнских прав. Разбирательства длились более полугода, после чего Анне разрешили видется с семилетней малышкой на каникулах в США. Вывозить Монику в Россию, где живет Седокова, запрещено.

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Своими впечатлениями от долгожданой встречи с дочерью Анна Седокова поделилась в своем Instagram-аккаунте:

В Лос-Анджелесе в эту пору безусловно не так и солнечно, но зато так согревает тепло близких и любимых. Особенно одно маленькое солнышко. Обо мне так невероятно Моника заботиться. Мы были в магазине и я ее, конечно, наносилась на руках, а она уже высоченная и нелёгкая. Спина так заболела. Мы были в магазине и я, сильная женщина, раньше не подававшая вида, сегодня возвращаясь из магазина с продуктами, вдруг сказала, что у меня спина что-то болит. Моника вдруг командным голосом говорит, а ну-ка мама быстро в кровать! Я сама продукты разложу! Я ей - нет, зачем, а она смотрит на меня так и прям ругается! Пришлось лечь. Слышу, как складывает все и я подумала, может, все-таки не стоит корчить всегда из себя суперженщину? А иногда позволить себе слабость.

Иногда показывать, что тебе бывает сложно и все само прийдет. Ведь наши близкие иногда просто на знают, что нам сложно или нужна поддержка. В слабости нет ничего такого плохого. Слабость - это естественная черта человеческой жизни и за неё нас не бросят. Не оставят...

Отметим, что общих фотографий с Моникой Анна не публикует, так как суд ей это запретил.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В Лос Анджелесе, в эту пору безусловно не так и солнечно, но зато так согревает тепло близких и любимых. Особенно одно маленькое солнышко. Часовые полюса побеждены, так как сейчас 23 и я пишу этот пост и не засыпаю раньше моей дочери. А ещё, обо мне так невероятно Моника заботиться. Мы были в магазине и я ее, конечно, наносилась на руках, а она уже высоченная и не лёгкая. Так спина так заболела. Мы были в магазине и я, сильная женищина, раньше не подававшая вида, сегодня возвращаясь из магазина с продуктами, вдруг сказала, что у меня спина что-то болит. Моника вдруг командным голосом говорит, а ну ка мама быстро в кровать ! Я сама продукты разложу! Я ей - нет, зачем, а она смотрит на меня так 😠 и прям ругается! Пришлось лечь. Слышу, как складывает все и я подумала, может все таки не стоит корчить всегда из себя суперженщину? А иногда позволить себе слабость. Иногда показывать, что тебе бывает сложно и все само прийдет. Ведь наши близкие иногда просто на знают, что нам сложно или нужна поддержка. В слабости нет ничего такого плохого. Слабость - это естественная черта человеческой жизни и за неё нас не бросят. Не оставят... P.S. Смотрю сейчас очень смешной сериал «Мамаша ». Всем мамам рекомендую, когда кажется , что что-то пошло не так. Сразу посмотрите и полегче будет. А ещё, покидайте мне свои любимые сериалы? Что посмотреть на каникулах? Мои любимые: «Мыслить как преступник», «Менталист», «Городские истории» ( 1 сезон ) шикарный прост! Что ещё из последнего ? ❤

Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Напомним, украинский продюсер Алексей Гончаренко во второй раз стал отцом. 

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Теги: Анна Седокова, дочь Седоковой Моника
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