Продюсер "Танців з зірками" во второй раз стал отцом
Украинский актер и продюсер Алексей Гончаренко во второй раз стал отцом.
Радостным событием он поделился со своими подписчиками в социальной сети Facebook:
Ну наконец-то, Екатерина Алексеевна, вы явились! Девятый месяц вас дожидаемся.
Также Гончаренко опубликовал первое фото с новорожденной:
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Теперь Алексей Гончаренко является отцом двоих дочерей. Первая малышка - Александра - появилась на свет в августе 2014 года.
Алексей Гончаренко - владелец компании Friends production. Он продюсировал такие проекты как “Ключевой момент“, “Мистер Кук“, “Танці з зірками“ (первый и второй сезоны), “Від пацанки до панянки“ и многие другие.
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