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Продюсер "Танців з зірками" во второй раз стал отцом

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Украинский продюсер Алексей Гончаренко рассказал о пополнении в семье: первое фото ребенка.
Алексей Гончаренко во второй раз стал отцом
Алексей Гончаренко во второй раз стал отцом
Facebook-аккаунт Алексея Гончаренко

Украинский актер и продюсер Алексей Гончаренко во второй раз стал отцом.

Радостным событием он поделился со своими подписчиками в социальной сети Facebook:

Ну наконец-то, Екатерина Алексеевна, вы явились! Девятый месяц вас дожидаемся.

Также Гончаренко опубликовал первое фото с новорожденной:

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Теперь Алексей Гончаренко является отцом двоих дочерей. Первая малышка - Александра - появилась на свет в августе 2014 года.

Алексей Гончаренко - владелец компании Friends production. Он продюсировал такие проекты как “Ключевой момент“, “Мистер Кук“, “Танці з зірками“ (первый и второй сезоны), “Від пацанки до панянки“ и многие другие.

Напомним, ранее украинская ведущая Регина Тодоренко рассказала, как узнала о своей беременности.

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Теги: Алексей Гончаренко, ребенок
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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  10.01.2019, 14:18
Оценка:  0
pусский
В жопу яйцеголовых, укропы вырождаются!
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