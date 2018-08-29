Самый счастливый: Энрике Иглесиас показал трогательное видео с дочкой

Известный певец растрогал сеть роликом с маленькой дочкой.

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Популярный испанский певец Энрике Иглесиас, который откровенно рассказал, как изменилась его жизнь после брака, растрогал сеть забавным видео со своей дочкой Люси. Короткое видео исполнитель опубликовал в Instagram.

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В полуминутном ролике заботливый Энрике качает малышку на руках, на что Люси реагирует смехом и искренней улыбкой. Похоже, это занятие обоим приносит радость.

Напомним, что 34-летний Иглесиас воспитывает со своей женой - российской экс-теннисисткой Анной Курниковой, двух детей – близнецов Люси и Николаса.

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