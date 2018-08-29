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Самый счастливый: Энрике Иглесиас показал трогательное видео с дочкой

Комментариев: 1
Известный певец растрогал сеть роликом с маленькой дочкой.
Энрике Иглесиас показал трогательное видео с дочкой
Энрике Иглесиас показал трогательное видео с дочкой
instagram.com/enriqueiglesias/

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Популярный испанский певец Энрике Иглесиас, который откровенно рассказал, как изменилась его жизнь после брака, растрогал сеть забавным видео со своей дочкой Люси. Короткое видео исполнитель опубликовал в Instagram. 

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В полуминутном ролике заботливый Энрике качает малышку на руках, на что Люси реагирует смехом и искренней улыбкой. Похоже, это занятие обоим приносит радость. 

Напомним, что 34-летний Иглесиас воспитывает со своей женой - российской экс-теннисисткой Анной Курниковой, двух детей – близнецов Люси и Николаса. 

Ранее мама Насти Каменских рассказала об отношениях певицы с Потапом.

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Теги: Энрике Иглесиас, фото
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  23.12.2018, 15:17
Оценка:  0
гость
Иинрики Иглесиас родился 8 мая 1975 года! Так сколько ему лет???? Вы уверены что 34 года????
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