Мама Насти Каменских рассказала об отношениях певицы с Потапом

Мама популярной украинской певицы Насти Каменских призналась, - она всегда знала, что ее дочь ждет невероятная популярность.

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Лидия Каменских - мама популярной украинской певицы Насти Каменских, в недавнем интервью для “Светской жизни” поделилась некоторыми подробностями из жизни своей дочери. Подробности знает Ivona.

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Как призналась мама Каменских, она всегда знала, что ее дочь ждет невероятная популярность. Лидия также добавила, что Потап помог ее дочери достичь желаемых высот, поэтому она счастлива, что в свое время Настя и Потам встретились.

Она в поисках была, и я очень рада, что так сложилась жизнь, что она встретила Алексея, – сказала мама Каменских.

Напомним, что ранее на концерте Насти Каменских в Харькове распылили отравляющий газ.