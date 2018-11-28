Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Мама Насти Каменских рассказала об отношениях певицы с Потапом

Комментариев: 1
Мама популярной украинской певицы Насти Каменских призналась, - она всегда знала, что ее дочь ждет невероятная популярность.
Мама Насти Каменских рассказала об отношениях певицы с Потапом
Мама Насти Каменских рассказала об отношениях певицы с Потапом
instagram.com/kamenskux/

Читай также: В сети обсуждают откровенный образ Ани Лорак

Лидия Каменских - мама популярной украинской певицы Насти Каменских, в недавнем интервью для “Светской жизни” поделилась некоторыми подробностями из жизни своей дочери. Подробности знает Ivona

Читай также: Звезда легендарных Spice Girls выступила в финале "Х-Фактор" (видео)

Как призналась мама Каменских, она всегда знала, что ее дочь ждет невероятная популярность. Лидия также добавила, что Потап помог ее дочери достичь желаемых высот, поэтому она счастлива, что в свое время Настя и Потам встретились. 

Она в поисках была, и я очень рада, что так сложилась жизнь, что она встретила Алексея, – сказала мама Каменских. 

Напомним, что ранее на концерте Насти Каменских в Харькове распылили отравляющий газ

Поделись:
Теги: Настя Каменских, Потап, новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  23.12.2018, 13:22
Оценка:  0
гость
Сношаются творчески, да и всё...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь