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Сергей Притула растрогал сеть рождественским снимком с семьей

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Популярный украинский телеведущий Сергей Притула поделился редким фото с женой и детьми.
Сергей Притула растрогал сеть рождественским снимком с семьей
Сергей Притула растрогал сеть рождественским снимком с семьей
instagram.com/siriy_ua

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Известный украинский шоумен и телеведущий Сергей Притула, который недавно признался, примет ли участие в “Танцях з зірками“, уже приготовился к празднованию Рождества. В своем блоге ведущий опубликовал трогательный снимок с женой и детьми, показав, как они проводят время вместе. 

На фотографии 37-летний Притула вместе с женой Екатериной, сыном Дмитрием и дочкой Соломией наряжают новогоднюю елку. 

Наконец вечер в семейном кругу. Проводим с пользой! Клетчатые Притулы желают вам хорошего вечера, – подписал снимок телеведущий. 

Примечательно, что каждый из членов семьи Притулы надел красный костюм в клетку. 

Накануне стало известно, что украинская певица Оля Полякова попала в больницу. Подробнее читайте здесь.

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Теги: Сергей Притула, фото
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