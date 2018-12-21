Сергей Притула растрогал сеть рождественским снимком с семьей

Популярный украинский телеведущий Сергей Притула поделился редким фото с женой и детьми.

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Известный украинский шоумен и телеведущий Сергей Притула, который недавно признался, примет ли участие в “Танцях з зірками“, уже приготовился к празднованию Рождества. В своем блоге ведущий опубликовал трогательный снимок с женой и детьми, показав, как они проводят время вместе.

На фотографии 37-летний Притула вместе с женой Екатериной, сыном Дмитрием и дочкой Соломией наряжают новогоднюю елку.

Наконец вечер в семейном кругу. Проводим с пользой! Клетчатые Притулы желают вам хорошего вечера, – подписал снимок телеведущий.

Примечательно, что каждый из членов семьи Притулы надел красный костюм в клетку.

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