Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Супермодель Белла Хадид показала свои детские фото

Комментариев: 0
21-летняя модель показала, как выглядела в детстве.
Супермодель Белла Хадид показала свои детские фото
Супермодель Белла Хадид показала свои детские фото
instagram.com/bellahadid/

Читай также: Кайли Дженнер показала, какой подарок получила от мужа в день рождения

Одна из самых популярных и высокооплачиваемых моделей мира — Белла Хадид показа, как выглядела в детстве. Серию снимков девушка опубликовала на своей странице в Instagram

Подписчики 21-летней звезды отметили серьезное выражение юной Беллы на фото. За несколько часов публикация набрала около 700 тысяч "лайков". 

Накануне Настя Каменских поделилась провокационным фото в купальнике.

Поделись:
Теги: Белла Хадид, фото, шоу-биз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь