Супермодель Белла Хадид показала свои детские фото

21-летняя модель показала, как выглядела в детстве.

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Одна из самых популярных и высокооплачиваемых моделей мира — Белла Хадид показа, как выглядела в детстве. Серию снимков девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

Подписчики 21-летней звезды отметили серьезное выражение юной Беллы на фото. За несколько часов публикация набрала около 700 тысяч "лайков".

Накануне Настя Каменских поделилась провокационным фото в купальнике.