Джиджи Хадид стала звездой бренда Missoni: фото
23-летняя модель стала лицом новой коллекции итальянского модного бренда Missoni.
Супермодель Джиджи Хадид снялась в рекламной фотосессии новой коллекции итальянского бренда Missoni. Яркими снимками девушка поделилась в своем Instagram.
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23-летняя манекенщица стала главной героиней осенне-зимней коллекции известной марки. Новая съемка представляет яркие образы, вдохновленные рок-н-роллом и живописной местностью Ямайки. На кадрах Хадид позирует в объемных пончо, длинных кардиганах и облегающих макси-платьях. Образ блондинки дополняет натуральный макияж и распущенные волосы.
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