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Джиджи Хадид стала звездой бренда Missoni: фото

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23-летняя модель стала лицом новой коллекции итальянского модного бренда Missoni.
Джиджи Хадид
Джиджи Хадид
instagram.com/gigihadid/

Супермодель Джиджи Хадид снялась в рекламной фотосессии новой коллекции итальянского бренда Missoni. Яркими снимками девушка поделилась в своем Instagram. 

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23-летняя манекенщица стала главной героиней осенне-зимней коллекции известной марки. Новая съемка представляет яркие образы, вдохновленные рок-н-роллом и живописной местностью Ямайки. На кадрах Хадид позирует в объемных пончо, длинных кардиганах и облегающих макси-платьях. Образ блондинки дополняет натуральный макияж и распущенные волосы.  

Ранее Джиджи Хадид поделилась снимком без макияжа.

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Теги: Джиджи Хадид, фото
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