Джиджи Хадид стала звездой бренда Missoni: фото

23-летняя модель стала лицом новой коллекции итальянского модного бренда Missoni.

Супермодель Джиджи Хадид снялась в рекламной фотосессии новой коллекции итальянского бренда Missoni. Яркими снимками девушка поделилась в своем Instagram.

Читай также: Фото Селены Гомес стало рекордсменом с Instagram

23-летняя манекенщица стала главной героиней осенне-зимней коллекции известной марки. Новая съемка представляет яркие образы, вдохновленные рок-н-роллом и живописной местностью Ямайки. На кадрах Хадид позирует в объемных пончо, длинных кардиганах и облегающих макси-платьях. Образ блондинки дополняет натуральный макияж и распущенные волосы.

Ранее Джиджи Хадид поделилась снимком без макияжа.