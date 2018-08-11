10 августа светской львице и бизнесвумен Кайли Дженнер исполнился 21 год.

Кайли Дженнер показала, какой подарок получила от мужа в день рождения instagram.com/kyliejenner/

Звезда шоу “Семейство Кардашьян“, модель и бизнесвумен Кайли Дженнер, которая вчера отпраздновала свой 21-й день рождения, показала, какой сюрприз для нее подготовил певец Трэвис Скотт.

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Избранник Кайли заказал для девушки несколько десятков красных роз, которыми украсили весь двор их имения, а также подарил авто.

Проснулась в небольшой сказке. Спасибо, любимый, – написала Кайли в Instagram, где поделилась видео.



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