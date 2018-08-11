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Кайли Дженнер показала, какой подарок получила от мужа в день рождения

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10 августа светской львице и бизнесвумен Кайли Дженнер исполнился 21 год.
Кайли Дженнер показала, какой подарок получила от мужа в день рождения
Кайли Дженнер показала, какой подарок получила от мужа в день рождения
instagram.com/kyliejenner/

Звезда шоу “Семейство Кардашьян“, модель и бизнесвумен Кайли Дженнер, которая вчера отпраздновала свой 21-й день рождения, показала, какой сюрприз для нее подготовил певец Трэвис Скотт

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Избранник Кайли заказал для девушки несколько десятков красных роз, которыми украсили весь двор их имения, а также подарил авто. 

Проснулась в небольшой сказке. Спасибо, любимый, – написала Кайли в Instagram, где поделилась видео. 
 

 

woke up to a little fairytale 💕 thank you baby @travisscott

Публикация от Kylie (@kyliejenner)

Ранее Ирина Билык поделилась трогательным фото младшего сына.

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Теги: Кайли Дженнер, фото, новости, шоу-биз
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