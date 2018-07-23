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Фото Селены Гомес стало рекордсменом с Instagram

Комментариев: 2
Популярная певица Селена Гомес опубликовала снимки с празднования дня рождения на яхте, которые собрали рекордное количество лайков.
Фото Селены Гомес стало рекордсменом с Instagram
Фото Селены Гомес стало рекордсменом с Instagram
instagram.com/selenagomez/

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Популярная исполнительница Селена Гомез, которая с 2016 года занимает титул самого популярного пользователя Instagram, накануне отпраздновала свой день рождения. В своем блоге певица опубликовала несколько фото с вечеринки, где позировала перед камерами в компании друзей, а также в объятиях брюнета. Сообщается, что эта серия снимков побила новый рекорд социальной сети. 

instagram.com/selenagomez/

 

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По данным информационного ресурса Pop Crave, всего за 13 минут после публикации сообщение Селены Гомес получило более миллиона лайков. Таким образом артистка установила новый рекорд, обойдя поп-диву Бейонсе, которая покорила сеть стильным снимком во время ее беременности. В течение дня количество лайков фото Селены выросла до 8,5 миллионов. 

Ранее сообщалось, что twenty one pilots втайне от всех сняли клип в Киеве.

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Теги: Селена Гомеc, фото, Instagram
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Комментариев (2)
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ummon    28.07.2018, 16:45
Оценка:  0
ummon
'всего за 13 минут после публикации сообщение Селены Гомес получило более миллиона лайков'
таки мир состоит, в основном, из идиотов
гость  (аноним)  28.07.2018, 16:39
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