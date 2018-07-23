Фото Селены Гомес стало рекордсменом с Instagram

Популярная певица Селена Гомес опубликовала снимки с празднования дня рождения на яхте, которые собрали рекордное количество лайков.

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Популярная исполнительница Селена Гомез, которая с 2016 года занимает титул самого популярного пользователя Instagram, накануне отпраздновала свой день рождения. В своем блоге певица опубликовала несколько фото с вечеринки, где позировала перед камерами в компании друзей, а также в объятиях брюнета. Сообщается, что эта серия снимков побила новый рекорд социальной сети.

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По данным информационного ресурса Pop Crave, всего за 13 минут после публикации сообщение Селены Гомес получило более миллиона лайков. Таким образом артистка установила новый рекорд, обойдя поп-диву Бейонсе, которая покорила сеть стильным снимком во время ее беременности. В течение дня количество лайков фото Селены выросла до 8,5 миллионов.

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