В Риме продают виллу Софи Лорен

В Риме продается вилла, которая когда-то принадлежала Софи Лорен и ее мужу, кинопродюсеру Карло Понти.

Двухэтажный дом площадью более тысячи квадратных метров находится на старой Аппиевой дороге (Via Appia Antica). Его окружает территория в полтора гектара с бассейном. Здание было построено еще в XIX веке на месте старинного базальтового карьера.

В гостях у Лорен и Понти часто бывали звезды кино: Федерико Феллини, Витторио де Сика, Роберто Росселлини и Ингрид Бергман. А в 1987-м году она была использована как локация для съемок фильма Альберто Сорди “Таксист в Нью-Йорке“.

Вилла несколько раз перестраивалась со времен 50-х. В 1980-х она была полностью отреставрирована новым владельцем после продажи. Внутри дома сохранились старинные балки.

Главная изюминка дома - это комната с каменными сводами и полами, выложенными римской мозаикой с изображением головы Медузы Горгоны.

Стоимость виллы - 19 миллионов евро в агентстве Lionard.

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