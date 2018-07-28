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Кристен Стюарт станет новым "ангелом Чарли"

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Компания Sony Pictures Entertainment огласила имена главных героинь перезапуска фильма "Ангелы Чарли".
Кристен Стюарт
Кристен Стюарт
GettyImages.com

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На днях студия Sony Pictures Entertainment огласила имена главных героинь нового фильма "Ангелы Чарли", премьера которого состоится в следующем году. Так, ведущие роли в ремейке достались Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элле Балинской. Режиссером картины выступит Элизабет Бэнкс.  

Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска
Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска
GettyImages.com

Этот фильм чтит наследие Чарльза Таунсенда и его агенства, представляя новую эру современных Ангелов. Мне не терпится поработать с Кристен, Наоми и Эллой, чтобы подарить поклонникам новую порцию впечатлений», - передает слова Бэнкс Daily Mail.  

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Напомним, знаменитая киноадаптация телесериала "Ангелы Чарли" конца 1970-х годов вышла в 2000 году. Главные роли в фильме исполнили Камерон Диаз, Дрю Берримор и Люси Лью. 

Люси Лью, Камерон Диаз и Дрю Берримор
Люси Лью, Камерон Диаз и Дрю Берримор
Кадр из фильма "Ангелы Чарли" 2000

Ранее стало известно, что в Риме продают виллу Софи Лорен.

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Теги: Ангелы Чарли, Кристен Стюарт
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  28.07.2018, 13:55
Оценка:  0
pусский
Ту парашу ни разу до конца не досмотрел, а это дерьмо вааще не посмотрю!
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