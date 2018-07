twenty one pilots втайне от всех сняли клип в Киеве

Композиция "Nico And The Niners", клип для которой сняли в киевском университете Шевченко, вошла в новый альбом американской группы.

Американская группа twenty one pilots, которая недавно анонсировала выход нового альбома под названием TRENCH, выпустила клип на песню “Nico And The Niners“, который был снят в Киеве. Видео появилось на канале группы в Youtube и только за первые сутки набрало более двух миллионов просмотров.

Стоит отметить, что украинские поклонники дуэта были приятно удивлены, увидев в ролике один из корпусов Киевского национального университета им. Тараса Шевченко и здание факультета кибернетики. Известно, что над созданием видео работала украинская продакшн-компания “Radioaktive Film“.

По сюжету, в вымышленном унылом мире бунтари пытаются изменить ситуацию и восстать против епископов, которые правят населением, забирая у него надежду и свободу. Это вторая часть истории о епископах и повстанцах, начатая в клипе на композицию Jumpsuit. Музыканты обещают выпустить третий, финальный эпизод этой серии.

Напомним, что twenty one pilots приедут в Киев с концертом 30 января 2019 года. Они выступят во Дворце спорта.

