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twenty one pilots втайне от всех сняли клип в Киеве

Комментариев: 1
Композиция "Nico And The Niners", клип для которой сняли в киевском университете Шевченко, вошла в новый альбом американской группы.

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Американская группа twenty one pilots, которая недавно анонсировала выход нового альбома под названием TRENCH, выпустила клип на песню “Nico And The Niners“, который был снят в Киеве. Видео появилось на канале группы в Youtube и только за первые сутки набрало более двух миллионов просмотров. 

Стоит отметить, что украинские поклонники дуэта были приятно удивлены, увидев в ролике один из корпусов Киевского национального университета им. Тараса Шевченко и здание факультета кибернетики. Известно, что над созданием видео работала украинская продакшн-компания “Radioaktive Film“. 

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По сюжету, в вымышленном унылом мире бунтари пытаются изменить ситуацию и восстать против епископов, которые правят населением, забирая у него надежду и свободу. Это вторая часть истории о епископах и повстанцах, начатая в клипе на композицию Jumpsuit. Музыканты обещают выпустить третий, финальный эпизод этой серии.  

Напомним, что twenty one pilots приедут в Киев с концертом 30 января 2019 года. Они выступят во Дворце спорта. 

Ранее Наталка Карпа представила новый альбом «Сонцезалежна».

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Теги: twenty one pilots, видео, Киев
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Strv-003-3    28.07.2018, 14:38
Оценка:  0
Strv-003-3
Посмотрел ,- ну где еще разруху снять.!?
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