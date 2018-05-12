Сергей Бабкин с женой снялись голыми в честь 10-летия со дня венчания

11 мая Сергей и Снежана Бабкины тайно обвенчались.

11 мая Сергей и Снежана Бабкины отметили 10-летие со дня их тайного венчания. Пара поделилась секретами счастливой совместной жизни и снялась в чувственной фотосессии для издания JetSetter.ua.

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Вот что Сергей Бабкин рассказал о первом поцелуе с будущей женой:

Это произошло 3 декабря, была очень красивая зима, много снега, у нас все только-только начиналось. Я провожал Снежку домой, она жила на другом конце города. Мы приехали на такси и дальше шли по улице, дошли до угла, Снежка попросила меня не идти дальше. Очень хотелось поцеловать ее, но мы почему-то стояли как дурачки, как будто это было в первый раз, как будто нам было по 13 лет и мы не знали, что нужно делать в этот момент. Я еле вытянул из себя и спросил: «Можно я тебя поцелую?» — и поцеловал. Я думал, что пойму по этому поцелую, она ли та самая, которую я ждал, которая должна была быть именно со мной, предназначена именно для меня, моя. После поцелуя Снежа сразу побежала домой, а я стоял на месте и сам себе вслух сказал: «Да». Я понял, что это она!

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В интервью Бабкины также озвучили свои основные правила сохранения отношений.

Первое правило — мужчина и женщина должны полностью жить жизнью друг друга. Каждый из них должен забыть о своей личной жизни до этой встречи. Они должны сами для себя умереть, теперь моя жизнь — это ее, а ее — это моя. Второе правило — уметь общаться друг с другом. Делиться не только радостными и прекрасными моментами, но и говорить о недостатках, проблемах, об ошибках — открыто, искренне и честно, в глаза, ничего не таить. Третье правило — это вера в семейную пару. Если есть сомнение в союзе, то нельзя держаться, нужно уходить сразу», - пояснил Сергей.

Не нужно быть вместе ради детей или мнения других людей. Нужно уходить честно и открыто и идти дальше, находить новое. Главное — вера и желание», - подытожила в интервью Снежана.

Напомним, что Сергей и Снежана воспитывают двоих детей сына Артура и дочь Василису. Также у музыканта есть старший сын от предыдущих отношений.

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