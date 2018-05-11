Александр Педан, Николай Тищенко и другие ведущие рассказали о своих мамах

В преддверии Дня матери украинские ведущие рассказали о том, чему научились у своих мам.

Александр Педан, ведущий «Дешево и сердито»:

Александр Педан фото пресс-служба Нового канала

Я вырос в многодетной семье – нас три брата. И главное правило, которое я запомнил: моет посуду тот, кто доедает последний. Это называется «морским законом» (смеется). А если серьезно, то от мамы научился не вмешиваться в жизнь близких. Я очень благодарен ей за то, что она давала нам возможность самостоятельно делать выбор. Мама могла посоветовать, но никогда не осуждала наших с братьями жен, не вмешивалась в воспитание внуков. Я и сам попробую пользоваться этим негласным правилом со своими детьми – Лерой и Марчиком.

В День матери я желаю своей маме чаще улыбаться, больше времени проводить с детьми и внуками. Нас всех она любит одинаково. А еще – путешествовать! Для этого я приложу все свои усилия.

Леся Никитюк, ведущая шоу «Хто зверху?»:

Леся Никитюк фото пресс-служба Нового канала

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Ни в одном журнале и ни в одной книге не хватит страниц, чтобы описать все поступки, советы и поддержку, которые дала мне мама за всю жизнь. Помню, как-то я встречалась с парнем, который учился в пограничной академии. И после третьего свидания он написал мне смс о том, что его сердце принадлежит другой. А у меня даже не было денег на счету, чтобы ему ответить. Тогда мама достала из загашника 50 гривен, которые откладывала себе на пальто, и пополнила мне счет в телефоне. Ответ этому парню мы сочиняли вместе. Поверьте, это было лучшее, самое позитивное и смешное сообщение в истории. Помню его до сих пор.

Я бы хотела пожелать своей мамочке, своей «перлині Поділля», чтобы она всегда цвела и радовала нас. И чтобы с каждым годом Бог только добавлял ей здоровья. А я буду делать все возможное, чтобы охранять ее покой и дарить ей хорошее настроение. Обещаю, что на Италии наши приключения не закончатся! Я покажу ей весь мир, ведь нам так хорошо путешествовать вместе. А еще хочу поздравить всех мамочек нашей страны. Дай вам Боже здоровья и многая лета!

Николай Тищенко, ведущий социального реалити «Ревизор с Тищенко»:

Николай Тищенко фото пресс-служба Нового канала

Мама с раннего детства приучила меня к самостоятельности. Помню, приходил с улицы и тут же разбрасывал по сторонам свои вещи – рубашки, майки, шорты. Когда я просил ее постирать их, мама всегда говорила: пора становиться самостоятельным, за тебя твои вещи никто стирать не будет. Поначалу думал, что это просто угрозы (улыбается). Но потом понял, что нет… А в таком… скажем, б/у, на люди появляться не могу... И так начал следить за чистотой своих вещей. Меня никогда не пугали домашние заботы: запросто могу сделать генеральную уборку или приготовить для семьи. Повзрослев, очень благодарен матери за то, что она взрастила во мне эту самостоятельность, во всех сферах жизни.

Очень хочу в этот день пожелать маме прожить свою жизнь так, как она хочет. И, конечно, душевного равновесия – это очень важно для каждого человека. Благо, мы, ее дети, уже давно взрослые, и не требуем к себе повышенного внимания. Но, как и прежде, нуждаемся в материнской любви. Пусть она никогда не угасает!

Елена-Кристина Лебедь, ведущая проекта «Аферисты в сетях»:

Елена-Кристина Лебедь фото пресс-служба Нового канала

Благодаря моей маме я с детства поняла: любовь открывает телепорт! История. Мне четыре года. Мальчик толкнул меня в озеро, и я начала тонуть. Секунд за семь (!), не больше, мама прилетела с другого конца озера и прыгнула за мной в воду! Помню только, как обхватила ее живот ногами и «прилипла» намертво (улыбается). В это же время папка вылавливал мои сандалии (у него телепорт позднего раскрытия, видимо:), а другой папка давал по попе тому самому мальчику. Мама – мой «волшебный пендель»! Для нее нет слов «не успела», «не смогла», «не подумала». Вот я от ее «волшебного пенделя» всю жизнь в тонусе! За что ей бодрящее спасибо и обнимашка-прилипашка.

Моя мама – вечный энерджайзер! Желаю ей драйвить так же лет до 800!

Сергей Никитюк, эксперт проекта «Топ-модель по-украински»:

Сергей Никитюк фото пресс-служба Нового канала

Мама всегда говорила: «Сережа, пришел домой – вымой руки». Следуя такому простому совету о гигиене я пришел к тому, что сейчас в моем окружении нет людей, после общения с которыми хочется срочно вымыть руки.

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Когда-то я спросил маму, почему она выбрала именно моего отца? И она ответила: «Потому что он – как капитан, который в случае катастрофы спасет всех и последним покинет корабль». В День матери я желаю, чтобы у каждой мамы был такой папа.

Екатерина Павлюченко, ведущая проекта «Тайный агент»:

Катя Павлюченко фото пресс-служба Нового канала

Я очень благодарна своей маме за вовремя сказанную фразу: «Ты все сможешь!» Эти слова стали саундтреком к моей жизни. В тот период я ехала в Киев – поступать на факультет журналистики в университет им. Т. Шевченко. Обожаю свою маму за ее супертактичность. За то, что она всегда меня поддерживает и никогда не критикует. Для нее я всегда была самой лучшей, и именно поэтому меня сейчас сложно убедить в обратном (улыбается). Мама всегда учила меня самостоятельно принимать решения и очень осторожно высказывала свое личное мнение. Благодаря ей я знаю, что мой выбор – это мой выбор, мои поражения – это только мои промахи, и только победы у нас с мамой общие. И, пожалуй, наша самая главная общая победа в том, что мы друг у друга есть!

Своей мамочке я хочу пожелать здоровья. А все остальное у нас и так будет!

Наталья Кудряшова, ведущая проекта «Ревизор: Магазины»:

Наталья Кудряшова фото пресс-служба Нового канала

Самый главный совет, который мне дала мама, – жить только так, как я хочу и не слушать ничьих советов. Но как настоящая женщина, она женщина противоречивая. Выходит, если я прислушиваюсь к ее совету, то я к ней не прислушиваюсь! (смеется)

К каждому празднику в качестве подарка мама мне заказывает внуков. Наверное, потому что все остальное у нее уже есть. Потому своей маме я желаю внучков и внучек!

Напомни мтакже, что в 2018 году в Украине День матери отмечают 14 мая. Подробнее о традициях праздника можно узнать по ссылке.