Анна Седокова о ситуации с бывшим мужем: «Долгие месяцы мне было очень страшно говорить об этом»

Бывший муж Анны Седоковой Максим Чернявский ограничил возможность певицы видеться с дочерью Моникой.

Не так давно стало известно о непростых отношениях певицы Анны Седоковой с бывшем мужем Максимом Чернявским, которых объединяет общий ребенок – дочь Моника. Выяснилось, что Чернявский забрал ребенка, а видеться с мамой Моника может лишь в присутствии надзирателей.

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А на днях Анна Седокова сообщила, почему долго не решалась оглашать эту ситуацию. По словам певицы, каждое ее слово может быть использовано против нее в суде:

Долгие месяцы мне было очень страшно говорить об этом, потому что я понимала какую ярость это может вызвать. Я боялась, потому что каждое слово будет использовано против меня в суде.

Анна Седокова с детьми фото instagram.com/annasedokova​

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Анна Седокова также рассказала, что за столь короткое время с ней связались ведущие телеканалы, лучшие юристы и мамы, которые оказывались в похожей ситуации. Как утверждает певица, она будет продолжать бороться, чтобы вернуть дочь:

За эти два дня нам позвонили лучшие адвокаты по международному праву, три главных телеканала готовы оказать поддержку и осветить этот вопрос, десятки лучших журналистов страны и сотни писем от мам, которые оказались в такой же ситуации как я! Я ощутила, что не одна, что мы вместе можем помочь друг другу. Сейчас я больше не одна!!!! Потому что я не опущу руки!!! Потому что, как бы не было горько внутри, я буду улыбаться и делать все от себя возможное, чтобы помочь нам и тем, кому нужна моя помощь! Теперь мы #ВМЕСТЕ !

Дети Анны Седоковой фото instagram.com/annasedokova​

Напомним, дочь Оли Поляковой решила стать актрисой. Как певица относится к такому решению – узнайте по ссылке.