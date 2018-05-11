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Оля Цибульская показала своего мужа в новом клипе

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Смотрите клип на песню «Сукня біла» на сайте Ivona.
Оля Цибульская показала своего мужа в новом клипе
Оля Цибульская показала своего мужа в новом клипе
instagram.com/cybulskaya/

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Украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая редко делится подробностями личной жизни, в своем новом клипе показала мужа. Для видеоработы «Сукня біла» пара предстала в роли молодоженов, а Цибульская примеряла белое платье. 

Когда мы обсуждали кандидатов для съемок, я решила, что жениха в клипе должен сыграть мой настоящий муж, а не актер, потому что на этот раз я не буду играть никаких ролей, а буду собой. Расскажу правдивую историю, которая знакома каждой девушке. Чтобы прийти к настоящему счастью, иногда приходится не один раз споткнуться. Да и всем давно интересно, за кого Цибульская вышла замуж, и я решила приоткрыть эту завесу», – рассказала певица в социальной сети Instagram. 

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В реальной жизни Цибульская и ее муж отказались от традиционной свадебной церемонии, потому образ невесты в белом для Оли был новым.  

Смотрите новый клипа Оли Цыбульской «Сукня біла» онлайн прямо сейчас: 

Напомним, что Украина прошла в финал Евровидения-2018. Посмотреть выступление представителя Украины - MELOVIN можно здесь.

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Теги: Ольга Цибульская, видео, премьера
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