Оля Цибульская показала своего мужа в новом клипе
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Украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая редко делится подробностями личной жизни, в своем новом клипе показала мужа. Для видеоработы «Сукня біла» пара предстала в роли молодоженов, а Цибульская примеряла белое платье.
Когда мы обсуждали кандидатов для съемок, я решила, что жениха в клипе должен сыграть мой настоящий муж, а не актер, потому что на этот раз я не буду играть никаких ролей, а буду собой. Расскажу правдивую историю, которая знакома каждой девушке. Чтобы прийти к настоящему счастью, иногда приходится не один раз споткнуться. Да и всем давно интересно, за кого Цибульская вышла замуж, и я решила приоткрыть эту завесу», – рассказала певица в социальной сети Instagram.
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В реальной жизни Цибульская и ее муж отказались от традиционной свадебной церемонии, потому образ невесты в белом для Оли был новым.
Смотрите новый клипа Оли Цыбульской «Сукня біла» онлайн прямо сейчас:
Напомним, что Украина прошла в финал Евровидения-2018. Посмотреть выступление представителя Украины - MELOVIN можно здесь.
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