Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Вера Брежнева опубликовала трогательный снимок с Константином Меладзе

Комментариев: 3
Певица Вера Брежнева трогательно поздравила своего мужа Константина Меладзе.
Вера Брежнева и Константин Меладзе
Вера Брежнева и Константин Меладзе
instagram.com/ververa/

Сегодня свой день рождения празднует великий композитор, продюсер и муж Веры Брежневой - Константин Меладзе. Константину исполняется 55 лет. И в честь дня рождения Вера Брежнева опубликовала на своей официальной странице в Instagram трогательный снимок с мужем:

 

Сегодня 55 ❤

Допис, поширений Vera Brezhneva 🎤 (@ververa)

В комментариях к снимку поклонники засыпали певицу Веру Брежневу поздравлениями и комплиментами.

Читайте также: Проект VILNA представляет композицию “Лiсова пiсня“

Стоит отметить, что В СМИ не раз обсуждали роман Веры Брежневой и Константина Меладзе. А в октябре 2015 года пара удивила всех новостю о свадьбе. Супруги нечасто рассказывают о подробности личной жизни.

Напомним также, что Анна Седокова сделала откровенное признание относительно её судебных разбирательств с бывшим мужем. Подробнее по ссылке.

Поделись:
Теги: вера брежнева, муж, Константин Меладзе, юбилей, день рождения, поздравление
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
pусский  (аноним)  11.05.2018, 17:48
Оценка:  0
pусский
Надо фото, где старая Верка отсасывает этому старому чурке, это будет охуительно трогательно!
гость  (аноним)  11.05.2018, 17:43
Оценка:  0
гость
Вера шлюxa
Филип Киркоров  (аноним)  11.05.2018, 17:38
Оценка:  +1
Филип Киркоров
Это ее сначала один брат тpaxал, теперь другой языком и самотыком. У седого без привязанного карандаша в горизонтальную плоскость не выйдет.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь