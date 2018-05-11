Вера Брежнева опубликовала трогательный снимок с Константином Меладзе

Певица Вера Брежнева трогательно поздравила своего мужа Константина Меладзе.

Сегодня свой день рождения празднует великий композитор, продюсер и муж Веры Брежневой - Константин Меладзе. Константину исполняется 55 лет. И в честь дня рождения Вера Брежнева опубликовала на своей официальной странице в Instagram трогательный снимок с мужем:

В комментариях к снимку поклонники засыпали певицу Веру Брежневу поздравлениями и комплиментами.

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Стоит отметить, что В СМИ не раз обсуждали роман Веры Брежневой и Константина Меладзе. А в октябре 2015 года пара удивила всех новостю о свадьбе. Супруги нечасто рассказывают о подробности личной жизни.

Напомним также, что Анна Седокова сделала откровенное признание относительно её судебных разбирательств с бывшим мужем. Подробнее по ссылке.