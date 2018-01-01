Украина прошла в финал: выступление MELOVIN на Евровидении 2018

Номер представителя Украины на Евровидении 2018 MELOVIN смотрите на Ivona.

8 мая в Лиссабоне прошел первый полуфинал Евровидения 2018, а 10 – второй, где выступил представитель Украины MELOVIN, он же Костя Бочаров, и в результате которого определились финалисты конкурса.

Во втором полуфинале Евровидения 2018 MELOVIN исполнил песню «Under The Ladder» и представил яркий номер:

Отметим, Украина вошла в финал Евровидения 2018, который состоится уже в эту субботу, 12 мая.

Напомним, Оля Полякова на один день стала ведущей на телеканале «Украина». Подробности узнайте по ссылке.