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Украина прошла в финал: выступление MELOVIN на Евровидении 2018

Спецтема: Евровидение 2018
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Номер представителя Украины на Евровидении 2018 MELOVIN смотрите на Ivona.
Украина прошла в финал Евровидения 2018: выступление MELOVIN
Украина прошла в финал Евровидения 2018: выступление MELOVIN
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8 мая в Лиссабоне прошел первый полуфинал Евровидения 2018, а 10 – второй, где выступил представитель Украины MELOVIN, он же Костя Бочаров, и в результате которого определились финалисты конкурса.

Во втором полуфинале Евровидения 2018 MELOVIN исполнил песню «Under The Ladder» и представил яркий номер:

Отметим, Украина вошла в финал Евровидения 2018, который состоится уже в эту субботу, 12 мая.

Напомним, Оля Полякова на один день стала ведущей на телеканале «Украина». Подробности узнайте по ссылке.

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Теги: MELOVIN, melovin евровидение 2018, выступление, видео
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Источник: ivona bigmir)net

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