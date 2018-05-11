Mountain Breeze представили новый клип, снятый в Португалии

Через неделю после выхода дебютного альбома, музыканты выпустили клип на первый сингл лонгплея — Running Low.

Съемки клипа прошли в Португалии. Команде удалось создать легкое, атмосферное видео, декорациями которого стали набережные Лиссабона и скалы на берегу Атлантического океана.

Александр Беляк, фронтмен:

Мы получили невероятное удовольствие, ведь это была наша первая съемка клипа! По секрету — это видео мы снимали раньше «I See You». А Португалия — просто замечательная, и Лиссабон, и океан. Мы обязательно туда вернёмся. И я надеюсь, наш восторг и настроение передадутся всем, кто посмотрит это видео!

Читайте также: Группа Mountain Breeze презентовала дебютный клип

Running Low стал вторым клипом в репертуаре Mountain Breeze. Режиссером выступил Виктор Скуратовский, работавший с музыкантами над предыдущим видео на песню «I See You», которое, к слову, достиг отметки в миллион просмотров на Youtube

Посмотреть видео можно зедсь:

Напомним также, что ране мы публиковали материал о дебютном альбом группы Mountain Breeze. Прослушать альбом и узнать все подробности можно по ссылке.