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Леся Никитюк похвасталась отдыхом в Каннах (фото)

Комментариев: 1
Ведущая поделилась свежими фото из путешествия.
Леся Никитюк похвасталась отдыхом в Каннах
Леся Никитюк похвасталась отдыхом в Каннах
instagram.com/lesia_nikituk/

Телеведущая Леся Никитюк поделилась красивыми снимками из очередного путешествия. Сейчас девушка проводит время на Лазурном берегу Франции, куда ее пригласили в рамках сотрудничества со студией Sony Pictures

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На пляже Леся продемонстрировала фигуру в раздельном купальнике и пожаловалась на высокие цены. 

На пляжах Канн почти никого нет. Не знаю почему! Может дороговато (30-50€ за человека), а может, идет подготовка к открытию #cannesfilmfestival2018. Думаю первый вариант», – подписала фотографии Леся. 

Ранее Ivona писала о новом романе Алана Бадоева.

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Теги: Леся Никитюк, Канны, фото
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
missMargo    09.05.2018, 15:54
Оценка:  0
missMargo
Леся...крутяк !!
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