Леся Никитюк похвасталась отдыхом в Каннах (фото)

Ведущая поделилась свежими фото из путешествия.

Телеведущая Леся Никитюк поделилась красивыми снимками из очередного путешествия. Сейчас девушка проводит время на Лазурном берегу Франции, куда ее пригласили в рамках сотрудничества со студией Sony Pictures.

Читай также: Каннский фестиваль 2018: фото с красной дорожки и фавориты программы

На пляже Леся продемонстрировала фигуру в раздельном купальнике и пожаловалась на высокие цены.

На пляжах Канн почти никого нет. Не знаю почему! Может дороговато (30-50€ за человека), а может, идет подготовка к открытию #cannesfilmfestival2018. Думаю первый вариант», – подписала фотографии Леся.

Ранее Ivona писала о новом романе Алана Бадоева.