Леся Никитюк отправилась покорять Канны

Ведущая Нового канала озвучила главную женскую героиню мультфильма «Монстры на каникулах-3: Море зовет».

В перерывах между съемками шоу «Хто зверху?» Леся Никитюк успела выпустить линейку скрабов для тела, показать маме Италию и... озвучить мультфильм знаменитой серии Sony Pictures Animation! Леди Ле стала голосом Эрики Ван Хельсинг – главной женской героини третьей части «Монстров на каникулах».

Леся Никитюк - голос Эрики пресс-служба

Ведущая Нового канала рассказала:

Роль Эрики далась мне очень легко, ведь она – это практически я, только мультяшная. Эрика – капитан круизного корабля. Она харизматичная и сильная женщина, да еще и много путешествует. Никого не напоминает? (смеется). В общем, дубляж дался легко – записала все с первой попытки. И получила огромное удовольствие от процесса. Кстати, в оригинальной, американской версии Эрику озвучивала Селена Гомес. Ну что, Селенка, у кого круче получилось?

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«Мгновенный» дубляж Леси Никитюк так впечатлил создателей, что ее пригласили на мировую презентацию «Монстров на каникулах: 3» в Канны! Там, накануне старта кинофестиваля, Леди Ле вместе с другими актерами со всего мира будет рассказывать о мульте.

Леди Ле говорит:

В Каннах мы проведем шесть дней. Программа очень насыщенная: пресс-конференции, презентации... А еще я буду плавать вдоль Лазурного берега на огромном корабле, стилизованном под мультяшный лайнер!

Самое крутое, что киностудия Sony Pictures, которая снимала «Монстров», пригласила в Канны только лучших актеров дубляжа со всего мира. «Голосов» Эрики тут всего три, и Леся Никитюк среди них!

Леся Никитюк говорит:

Я очень горжусь таким доверием со стороны Sony Pictures. И постараюсь извлечь из этой поездки максимум – а вдруг в Голливуд позовут? В общем, следите за моими каннскими приключениями в Instagram.

Инстасториз Леси Никитюк фото instagram.com/lesia_nikituk/

О чем мультик?

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Граф Дракула вместе с семьей и постояльцами своего жуткого отеля отправляется в морской круиз. Там он влюбляется в прекрасного капитана корабля – Эрику Ван Хельсинг, дочь известного истребителя чудовищ. Сможет ли граф Дракула завоевать сердце девушки, которая ненавидит вампиров?

Мировая премьера «Монстров на каникулах: 3» – 14 июня. В Украине – 12 июля.

А пока можно посмотреть трейлер:

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