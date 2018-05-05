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В сети обсуждают новый роман Алана Бадоева

Комментариев: 2
Клипмейкер заинтриговал поклонников фотографией с таинственной незнакомкой.
В сети обсуждают новый роман Алана Бадоева
В сети обсуждают новый роман Алана Бадоева
instagram.com/alanbadoev

Известный украинский клипмейкер Алан Бадоев заинтриговал своих поклонников снимком с таинственной незнакомкой. В своем Instagram режиссер опубликовал фото, на котором нежно обнимает и целует жгучую брюнетку. 

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Фанаты Бадоева заметили, что темноволосая девушка часто появляется на съемках вместе с ним. Некоторые поклонники уверены, что это новая возлюбленная Алана. 

Сам режиссер подогрел слухи о новом романе свежим снимком. 

 

Лучи солнца.

Публикация от Alan Badoev (@alanbadoev)

Лучи солнца», — лаконично подписал фото Бадоев, не рассекретив личность брюнетки на фото. 

 

Ранее сообщалось, что Оля Полякова станет ведущей на канале «Украина».

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Теги: Алан Бадоев, фото, Instagram
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Комментариев (2)
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Поветкин  (аноним)  09.05.2018, 13:32
Оценка:  0
Поветкин
Та то новый мужик Алана. Кто то хочет в пуканчик от Аланчика, россияне ? Я помогу))))).
гость  (аноним)  09.05.2018, 13:21
Оценка:  0
гость
больше на гомика похоже
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