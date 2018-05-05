В сети обсуждают новый роман Алана Бадоева

Клипмейкер заинтриговал поклонников фотографией с таинственной незнакомкой.

Известный украинский клипмейкер Алан Бадоев заинтриговал своих поклонников снимком с таинственной незнакомкой. В своем Instagram режиссер опубликовал фото, на котором нежно обнимает и целует жгучую брюнетку.

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Фанаты Бадоева заметили, что темноволосая девушка часто появляется на съемках вместе с ним. Некоторые поклонники уверены, что это новая возлюбленная Алана.

Сам режиссер подогрел слухи о новом романе свежим снимком.

Лучи солнца. Публикация от Alan Badoev (@alanbadoev) 5 Май 2018 в 12:11 PDT

Лучи солнца», — лаконично подписал фото Бадоев, не рассекретив личность брюнетки на фото.

Ранее сообщалось, что Оля Полякова станет ведущей на канале «Украина».