В сети обсуждают новый роман Алана Бадоева
Клипмейкер заинтриговал поклонников фотографией с таинственной незнакомкой.
Известный украинский клипмейкер Алан Бадоев заинтриговал своих поклонников снимком с таинственной незнакомкой. В своем Instagram режиссер опубликовал фото, на котором нежно обнимает и целует жгучую брюнетку.
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Фанаты Бадоева заметили, что темноволосая девушка часто появляется на съемках вместе с ним. Некоторые поклонники уверены, что это новая возлюбленная Алана.
Сам режиссер подогрел слухи о новом романе свежим снимком.
Лучи солнца», — лаконично подписал фото Бадоев, не рассекретив личность брюнетки на фото.
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