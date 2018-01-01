Каннский фестиваль 2018: фото с красной дорожки и фавориты программы

Во Франции открылся 71-й Каннский фестиваль.

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Во Франции официально стартовал 71-й Каннский кинофестиваль. Звездными судьями в этом году стали Кейт Бланшетт, Кристен Стюарт, Леа Сейду, Ава ДюВерн и Бенисио Дель Торо. Кроме жюри на красной дорожке появились Пенелопа Крус и Хавьер Бардем, Джулианна Мур, Роми Стрейд, Лейла Бахти, Изабель Аджани, Кьяра Мастроянни, Мартин Скорсезе и другие.

Предлагаем взглянуть на самые изысканные образы гостей кинофестиваля.

Отметим, что в этом году, согласно новым правилам, на Каннском фестивале запрещены селфи.

За “Золотую пальмовую ветвь“ кинофестиваля будут бороться 18 лент в “Основной конкурсной программе“, номинации “Особый взгляд“, во “Вне конкурсной программе“, в “Конкурсе короткометражных фильмов“ и “Синефондасьон“, пишет AP.

Фаворитом Каннского фестиваля-2018 считается фильм Асгара Фархади “Все знают“ с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом в главных ролях.

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Программа Каннского кинофестиваля 2018

В основную конкурсную программу Каннского фестиваю 2018 вошли такие фильмы:

• “На войне“, режиссер Стефан Бризе;

• “Догмен“, режиссер Маттео Гарроне;

• “Образ и язык“, режиссер Жан-Люк Годар;

• “Асако 1 и 2“, режиссер Рюсуке Хамагути;

• “Удовольствие, любовь и бег“, режиссер Кристоф Оноре;

• “Девушки солнца“, режиссер Ева Хассон;

• “Пепельный – чистейший белый“, режиссер Цзя Чжанкэ;

• “Магазинные воришки“, режиссер Хирокадзу Корееда;

• “Капернаум“, режиссер Надин Лабаки;

• “Горящий“, режиссер Ли Чхан-дон;

• “Черный клановец“, режиссер Спайк Ли;

• “Возле Силвер-Лейк“, режиссер Дэвид Роберт Митчелл;

• “Три лица“, режиссер Джафар Панахи;

• “Холодная война“, режиссер Павел Павликовский;

• “Счастливый Лазарь“, режиссер Аличе Рорвахер;

• “Йомеддин“, режиссер А. Б. Шоуки;

• “Лето“, режиссер Кирилл Серебренников.

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В секции “Особый взгляд“ представлены:

• “Граница“, Али Аббаси;

• “София“, Мерьем Бенмбарек;

• “Щекотка“, Эрик Метайе и Андреа Бескрон;

• “Пикник на обочине“, Би Гань;

• “Манто“, Нандита Дас;

• “Секс-лента“, Антуан Дерозьер;

• “Девушка“, Люка Дон;

• “Уста ангела“, Ванесса Филхо;

• “Эйфория“, Валерия Голино;

• “Моя любимая ткань“, Гайа Жиже;

• “Друг“, Ванури Кауй;

• “Браконьеры“, Этьен Каллос;

• “В моей комнате“, Ульрих Келер;

• “Ангел“, Луис Ортега;

• “Нежное безразличие мира“, Адильхан Эржанов.

Во вторник, 8 мая, пресс-служба Госкино сообщила, что на кинофестивале в Каннах начал работать украинский павильон.

В украинском павильоне, расположенном в Village International под номером №102, представлена общая информация об участниках, состоянии и достижениях украинского кинорынка, профессиональных возможностях для кинопроизводства и преимущества копродукции с украинскими партнерами», – говорится в сообщении.

Ранее стало известно о победителях первого полуфинала конкурса Евровидение-2018.