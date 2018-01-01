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Каннский фестиваль 2018: фото с красной дорожки и фавориты программы

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Во Франции открылся 71-й Каннский фестиваль.
Каннский фестиваль 2018
Каннский фестиваль 2018
AP

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Во Франции официально стартовал 71-й Каннский кинофестиваль. Звездными судьями в этом году стали Кейт Бланшетт, Кристен Стюарт, Леа Сейду, Ава ДюВерн и Бенисио Дель Торо. Кроме жюри на красной дорожке появились Пенелопа Крус и Хавьер Бардем, Джулианна Мур, Роми Стрейд, Лейла Бахти, Изабель Аджани, Кьяра Мастроянни, Мартин Скорсезе и другие. 

Предлагаем взглянуть на самые изысканные образы гостей кинофестиваля. 

Отметим, что в этом году, согласно новым правилам, на Каннском фестивале запрещены селфи.  

За “Золотую пальмовую ветвь“ кинофестиваля будут бороться 18 лент в “Основной конкурсной программе“, номинации “Особый взгляд“, во “Вне конкурсной программе“, в “Конкурсе короткометражных фильмов“ и “Синефондасьон“, пишет AP.

Фаворитом Каннского фестиваля-2018 считается фильм Асгара Фархади “Все знают“ с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом в главных ролях. 

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Программа Каннского кинофестиваля 2018 

В основную конкурсную программу Каннского фестиваю 2018 вошли такие фильмы: 

• “На войне“, режиссер Стефан Бризе; 

• “Догмен“, режиссер Маттео Гарроне; 

• “Образ и язык“, режиссер Жан-Люк Годар; 

• “Асако 1 и 2“, режиссер Рюсуке Хамагути; 

• “Удовольствие, любовь и бег“, режиссер Кристоф Оноре; 

• “Девушки солнца“, режиссер Ева Хассон; 

• “Пепельный – чистейший белый“, режиссер Цзя Чжанкэ; 

• “Магазинные воришки“, режиссер Хирокадзу Корееда; 

• “Капернаум“, режиссер Надин Лабаки; 

• “Горящий“, режиссер Ли Чхан-дон; 

• “Черный клановец“, режиссер Спайк Ли; 

• “Возле Силвер-Лейк“, режиссер Дэвид Роберт Митчелл; 

• “Три лица“, режиссер Джафар Панахи; 

• “Холодная война“, режиссер Павел Павликовский; 

• “Счастливый Лазарь“, режиссер Аличе Рорвахер; 

• “Йомеддин“, режиссер А. Б. Шоуки; 

• “Лето“, режиссер Кирилл Серебренников. 

 

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В секции “Особый взгляд“ представлены: 

• “Граница“, Али Аббаси; 

• “София“, Мерьем Бенмбарек; 

• “Щекотка“, Эрик Метайе и Андреа Бескрон; 

• “Пикник на обочине“, Би Гань; 

• “Манто“, Нандита Дас; 

• “Секс-лента“, Антуан Дерозьер; 

• “Девушка“, Люка Дон; 

• “Уста ангела“, Ванесса Филхо; 

• “Эйфория“, Валерия Голино; 

• “Моя любимая ткань“, Гайа Жиже; 

• “Друг“, Ванури Кауй; 

• “Браконьеры“, Этьен Каллос; 

• “В моей комнате“, Ульрих Келер; 

• “Ангел“, Луис Ортега; 

• “Нежное безразличие мира“, Адильхан Эржанов. 

Во вторник, 8 мая, пресс-служба Госкино сообщила, что на кинофестивале в Каннах начал работать украинский павильон.  

В украинском павильоне, расположенном в Village International под номером №102, представлена общая информация об участниках, состоянии и достижениях украинского кинорынка, профессиональных возможностях для кинопроизводства и преимущества копродукции с украинскими партнерами», – говорится в сообщении. 

Ранее стало известно о победителях первого полуфинала конкурса Евровидение-2018.

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Теги: Каннский кинофестиваль, фестиваль в Каннах, 71-й Каннский фестиваль, красная дорожка
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