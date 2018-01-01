Каннский фестиваль 2018: фото с красной дорожки и фавориты программы
Читай также: Шестнадцатикратный лауреат премии GRAMMY снялся в короткометражке украинского режиссера
Во Франции официально стартовал 71-й Каннский кинофестиваль. Звездными судьями в этом году стали Кейт Бланшетт, Кристен Стюарт, Леа Сейду, Ава ДюВерн и Бенисио Дель Торо. Кроме жюри на красной дорожке появились Пенелопа Крус и Хавьер Бардем, Джулианна Мур, Роми Стрейд, Лейла Бахти, Изабель Аджани, Кьяра Мастроянни, Мартин Скорсезе и другие.
Предлагаем взглянуть на самые изысканные образы гостей кинофестиваля.
Отметим, что в этом году, согласно новым правилам, на Каннском фестивале запрещены селфи.
За “Золотую пальмовую ветвь“ кинофестиваля будут бороться 18 лент в “Основной конкурсной программе“, номинации “Особый взгляд“, во “Вне конкурсной программе“, в “Конкурсе короткометражных фильмов“ и “Синефондасьон“, пишет AP.
Фаворитом Каннского фестиваля-2018 считается фильм Асгара Фархади “Все знают“ с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом в главных ролях.
Читай также: ALEKSEEV впечатлил фанов Евровидения своим перфомансом
Программа Каннского кинофестиваля 2018
В основную конкурсную программу Каннского фестиваю 2018 вошли такие фильмы:
• “На войне“, режиссер Стефан Бризе;
• “Догмен“, режиссер Маттео Гарроне;
• “Образ и язык“, режиссер Жан-Люк Годар;
• “Асако 1 и 2“, режиссер Рюсуке Хамагути;
• “Удовольствие, любовь и бег“, режиссер Кристоф Оноре;
• “Девушки солнца“, режиссер Ева Хассон;
• “Пепельный – чистейший белый“, режиссер Цзя Чжанкэ;
• “Магазинные воришки“, режиссер Хирокадзу Корееда;
• “Капернаум“, режиссер Надин Лабаки;
• “Горящий“, режиссер Ли Чхан-дон;
• “Черный клановец“, режиссер Спайк Ли;
• “Возле Силвер-Лейк“, режиссер Дэвид Роберт Митчелл;
• “Три лица“, режиссер Джафар Панахи;
• “Холодная война“, режиссер Павел Павликовский;
• “Счастливый Лазарь“, режиссер Аличе Рорвахер;
• “Йомеддин“, режиссер А. Б. Шоуки;
• “Лето“, режиссер Кирилл Серебренников.
Читай также: Met Gala 2018: лучшие и худшие наряды звезд
В секции “Особый взгляд“ представлены:
• “Граница“, Али Аббаси;
• “София“, Мерьем Бенмбарек;
• “Щекотка“, Эрик Метайе и Андреа Бескрон;
• “Пикник на обочине“, Би Гань;
• “Манто“, Нандита Дас;
• “Секс-лента“, Антуан Дерозьер;
• “Девушка“, Люка Дон;
• “Уста ангела“, Ванесса Филхо;
• “Эйфория“, Валерия Голино;
• “Моя любимая ткань“, Гайа Жиже;
• “Друг“, Ванури Кауй;
• “Браконьеры“, Этьен Каллос;
• “В моей комнате“, Ульрих Келер;
• “Ангел“, Луис Ортега;
• “Нежное безразличие мира“, Адильхан Эржанов.
Во вторник, 8 мая, пресс-служба Госкино сообщила, что на кинофестивале в Каннах начал работать украинский павильон.
В украинском павильоне, расположенном в Village International под номером №102, представлена общая информация об участниках, состоянии и достижениях украинского кинорынка, профессиональных возможностях для кинопроизводства и преимущества копродукции с украинскими партнерами», – говорится в сообщении.
Ранее стало известно о победителях первого полуфинала конкурса Евровидение-2018.
Полная версия правил