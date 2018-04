Наде Дорофеевой - 28: подборка стильных образов певицы (фото)

В субботу, 21 апреля, свой 28-й день рождения отмечает украинская поп-певица Надя Дорофеева.

Надя Дорофеева является вокалисткой группы «Время и Стекло», лицом бренда Maybelline New York в Украине, финалисткой легендарного проекта «Танці з зірками» и тренером шоу «Голос. Діти-4». Она также имеет свою линию одежды It's My DoDo. Сегодня девушке исполняется 28 лет.

Дорофееву по праву считают одной из самых стильных и ярких представительниц украинского шоу-бизнеса, которая умело сочетает стильные вещи, как в повседневной жизни, так и на сцене. Чтобы убедиться этом, предлагаем взглянуть на лучшие образы Нади в подборке от Ivona.

