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Наде Дорофеевой - 28: подборка стильных образов певицы (фото)

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В субботу, 21 апреля, свой 28-й день рождения отмечает украинская поп-певица Надя Дорофеева.
Наде Дорофеевой - 28: подборка стильных образов певицы
Наде Дорофеевой - 28: подборка стильных образов певицы
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Надя Дорофеева является вокалисткой группы «Время и Стекло», лицом бренда Maybelline New York в Украине, финалисткой легендарного проекта «Танці з зірками» и тренером шоу «Голос. Діти-4». Она также имеет свою линию одежды It's My DoDo. Сегодня девушке исполняется 28 лет. 

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Дорофееву по праву считают одной из самых стильных и ярких представительниц украинского шоу-бизнеса, которая умело сочетает стильные вещи, как в повседневной жизни, так и на сцене. Чтобы убедиться этом, предлагаем взглянуть на лучшие образы Нади в подборке от Ivona

Ранее стало известно, кого назвали самой красивой женщиной года. Подробнее читайте здесь.

 

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Теги: Надя Дорофеева, шоубиз, день рождения
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Редкий    21.04.2018, 19:13
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Редкий
Кто эта уродливая старуха?
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