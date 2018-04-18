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Pink назвали самой красивой женщиной года

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Американская певица Pink и двое ее детей стали героями обложки издания People.
Pink назвали самой красивой женщиной года
Pink назвали самой красивой женщиной года
GettyImages.com

Ежегодно журнал People выбирает самую красивую женщину. В этом году титул достался американской певице Pink. Обложку нового номера известного глянца украсило фото Алиши Бет Мур (настоящее имя Pink - прим. ред.) с двумя детьми, сыном Джеймсоном и дочерью Уиллоу.  

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Пост опубликовали на странице издания в Instagram. 

Она может быть лауреатом «Грэмми» и поп-звездой, но героиня нашего красивого выпуска“ признает, что, когда речь заходит о материнстве, она предпочитает не спешить», - написали под фото. 

Новый номер People также содержит большое интервью с Pink, где исполнительница рассуждает на тему внутренней и внешней красоты, а также делится своей главной, по ее мнению, качеством - чувством юмора.  

Так почетно быть на обложке нового номера журнала, посвященного красоте, со своими детьми!» - прокомментировала Пинк в своем Instagram. 

Ранее сообщалось, что Племянницу Софии Ротару обвинили в пропаганде сексуального насилия. Подробнее читайте здесь

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Теги: шоубиз, Пинк, PINK
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