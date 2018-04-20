Певца Ivan Navi заставили раздеться до нижнего белья

Музыкант снял одежду перед Марией Яремчук.

Превратиться из успешного дуэта в соперников – запросто! На шоу «СуперИнтуиция» и не такое случается. Вот и Ivan Navi с Марией Яремчук, выпустившие совместный украиноязычный хит «Хімія», на протяжении всей игры не намерены были уступать друг другу.

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Как бы ни пытался ведущий шоу Сергей Притула сгладить напряжение между этими двумя участниками острыми шуточками, все было тщетно. Единственное, что сблизило артистов в рамках игры, − решение популярного певца взять категорию «Джокер».

СуперИнтуиция фото пресс служба Нового канала

Задача музыканту досталась непростая: выбрать из предложенных вещей ту, на которую отреагирует металлодетектор в аэропорту. Забегая наперед, скажем: с заданием Ivan Navi не справился. На радость своим воздыхательницам.

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В качестве традиционного наказания, певцу был подготовлен особый «тимчасовий релакс». На глазах у сидящих в студии зрителей Ivan Navi должен был раздеться до той вещи, на которую сработает металлодетектор одной из участниц задания. И, по иронии судьбы, коварная система отреагировала только тогда, когда певец остался в одних лишь шортах!

Ivan Navi фото пресс служба Нового канала

Мария Яремчук с восхищением воскликнула:

Ivan Navi уже победитель. Как минимум потому, что он вытерпел свое наказание. Я его таким еще не видела!

А сам певец, собирая с пола свои разбросанные вещи, резюмировал:

После того, как я разделся, понял, что теперь могу все!

Новый выпуск «СуперИнтуиции» уже сегодня в 19:00 на Новом канале!

Напомним также, что в прошлом эфире СуперИнтуиции Оля Полякова поговорила на тему измен. Подробнее по ссылке.