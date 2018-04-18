Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Сергей Притула раскритиковал внешний вид современных девушек

Комментариев: 3
В новом выпуске «Хто зверху?» ведущих и участников ждет интересное испытание.
Хто зверху 7 сезон выпуск 9 где смотреть
Хто зверху 7 сезон выпуск 9 где смотреть
пресс служба Нового канала

Ведущие «Хто зверху?» разбирались в разновидностях летней одежды.

Все началось с того, что Сергей Притула заявил: женщины ничего не понимают в моде. Ведущий рассказал:

Я дитинство провів у селі. Ми на городі ставили опудала. От коли зараз я ходжу по Києву, то бачу: багато дівчат одягаються так само. І при цьому заявляють, що це дуже модно. Все б нічого… Але ви починаєте одягати і нас. Йде і каже: «Ходімо, я тобі куплю чиноси». Ти сама хоч знаєш, що це?

Читайте также: Ольга Фреймут стала ведущей всемирно известного шоу

Знают девушки или нет, решили выяснить в конкурсе «Обмен ролями». В студию пригласили восемь спортивных парней в шортах. За 90 секунд женской команде в составе Екатерины Павлюченко, Девушки Блонды, Яны Глущенко и капитана Леси Никитюк предстояло отличить чиносы от боксеров, карго от бермудов, и при этом ни разу не отвлечься на обнаженный торс.

Фото шоу Хто зверху
Фото шоу Хто зверху
пресс служба Нового канала

Ведущая Нового канала, подходя к ребятам-моделям с футболками, на которых были написаны названия шортов, каждый раз повторяла:

Тетя Леся оденет тебя красиво.

Леся Никитюк Хто зверху фото
Леся Никитюк Хто зверху фото
пресс служба Нового канала

Нелегко было и мужской команде. За такое же время Виктору Бронюку, Евгению Сморигину, Владимиру Ефимову и Сергею Притуле нужно было отличить танкини от бикини, а майо от халтера. Все это – разновидности купальников, в которые были одеты симпатичные девушки-модели.

Хто зверху фото
Хто зверху фото
пресс служба Нового канала
Шоу Хто зверху фото
Шоу Хто зверху фото
пресс служба Нового канала

Судья шоу «Хто зверху?» Александр Педан шутил:

Вы потеряли Бронюка. Застыл в каталепсии Ефимов. Бикини отключили мозг Притуле. И только отец троих детей Сморигин сорвался и начал вести себя, как мамочка.

Фото Хто зверху
Фото Хто зверху
пресс служба Нового канала

Кто справится с задачей лучше и «окажется сверху»? Узнаете уже в четверг, 19 апреля, в 19:00 на Новом канале!

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о том, какие испытания ждут участниц проекта "Від пацанки до панянки" в новом эпизоде шоу. Подробнее по ссылке.

Поделись:
Теги: Хто зверху?, новый сезон, Сергей Притула, Леся Никитюк, фото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net, пресс-служба Нового канала

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  18.04.2018, 18:02
Оценка:  0
гость
Какой противный!
ШоколадныйБоx    18.04.2018, 17:55
Оценка:  -1
ШоколадныйБоx
Гейсер Притула виртуозно берёт за щеку и принимает в жопу,уже лет 20.Благодаря этим своим"талантам"он и поднялся на вершину голубого олимпа шоубиза.Так что его откровения о блядососках,как минимум несостоятельны.Они-это он.
гость  (аноним)  18.04.2018, 17:54
Оценка:  +1
гость
На себя посмотри, чучело. А потом будешь о других говорить и обсирать.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь