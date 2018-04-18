Сергей Притула раскритиковал внешний вид современных девушек

В новом выпуске «Хто зверху?» ведущих и участников ждет интересное испытание.

Ведущие «Хто зверху?» разбирались в разновидностях летней одежды.

Все началось с того, что Сергей Притула заявил: женщины ничего не понимают в моде. Ведущий рассказал:

Я дитинство провів у селі. Ми на городі ставили опудала. От коли зараз я ходжу по Києву, то бачу: багато дівчат одягаються так само. І при цьому заявляють, що це дуже модно. Все б нічого… Але ви починаєте одягати і нас. Йде і каже: «Ходімо, я тобі куплю чиноси». Ти сама хоч знаєш, що це?

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Знают девушки или нет, решили выяснить в конкурсе «Обмен ролями». В студию пригласили восемь спортивных парней в шортах. За 90 секунд женской команде в составе Екатерины Павлюченко, Девушки Блонды, Яны Глущенко и капитана Леси Никитюк предстояло отличить чиносы от боксеров, карго от бермудов, и при этом ни разу не отвлечься на обнаженный торс.

Фото шоу Хто зверху пресс служба Нового канала

Ведущая Нового канала, подходя к ребятам-моделям с футболками, на которых были написаны названия шортов, каждый раз повторяла:

Тетя Леся оденет тебя красиво.

Леся Никитюк Хто зверху фото пресс служба Нового канала

Нелегко было и мужской команде. За такое же время Виктору Бронюку, Евгению Сморигину, Владимиру Ефимову и Сергею Притуле нужно было отличить танкини от бикини, а майо от халтера. Все это – разновидности купальников, в которые были одеты симпатичные девушки-модели.

Хто зверху фото пресс служба Нового канала

Шоу Хто зверху фото пресс служба Нового канала

Судья шоу «Хто зверху?» Александр Педан шутил:

Вы потеряли Бронюка. Застыл в каталепсии Ефимов. Бикини отключили мозг Притуле. И только отец троих детей Сморигин сорвался и начал вести себя, как мамочка.

Фото Хто зверху пресс служба Нового канала

Кто справится с задачей лучше и «окажется сверху»? Узнаете уже в четверг, 19 апреля, в 19:00 на Новом канале!

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о том, какие испытания ждут участниц проекта "Від пацанки до панянки" в новом эпизоде шоу. Подробнее по ссылке.