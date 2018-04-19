ALEKSEEV поделился трогательными фото из детства

Украинский певец встретил своих испанских «родителей» спустя 16 лет .

Украинский певец Никита Алексеев (ALEKSEEV) опубликовал в Instagram фотографии из своего детского альбома. Артист посетил Испанию, где встретил своих «родителей» после 16-летней разлуки.

6 лет подряд в детстве я проводил целое лето с этой прекрасной семьей, в Испании, в маленьком городке Мула. Мы не виделись 16 долгих лет, но я до сих пор помню на вкус фирменную пасту мамы Пепы и вечер, когда мы с папой Фернандо запускали фейерверки с крыши нашего дома, и cвои чувства в момент, когда они предложили остаться у них навсегда. Завтра мы наконец встретимся и крепко обнимем друг друга», – поделился своей историей ALEKSEEV в социальной сети.

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Позже на странице артиста появились видеоролики долгожданной встречи с вышеупомянутыми итальянцами: «Мама Пепа! Папа Фернандо! Этой встречи я ждал долгих 16 лет!», – подписал видео Никита.

На одном из роликов певец показывает свои детские фото из Испании:

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Ранее сообщалось, что 5'nizza сняли клип на острове Хортица. Посмотреть видео можно здесь.