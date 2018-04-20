Экс-пацанка Карина: «Я не обращаю внимания на то, что пишут о цвете моей кожи»
Карина Кравченко покинула реалити на восьмой неделе. Руководство Школы панянок решило, что пацанка опустила руки и больше не хочет меняться. Однако девушка, вернувшись домой, доказала обратное.
Карина говорит:
Я окончательно научилась справляться со своей агрессией. Сейчас, когда раздражаюсь, просто считаю до ста, разворачиваюсь и ухожу.
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В подтверждение пацанка рассказала историю, как двое подростков подошли к ним с сыном и начали оскорблять.
Экс-участница проекта «Від пацанки до панянки» говорит:
Прибежали пацаны, лет 18, начали материться. Я культурно попросила их не употреблять нецензурную лексику при ребенке.
На негативные комментарии в соцсетях Карина также старается не обращать внимания:
Многие мне пишут о цвете кожи. Это их мнение. Я стараюсь не реагировать на плохие комментарии. Ведь тех, кому я нравлюсь, значительно больше. Вот, например, недавно мы гуляли с мужем. К нам подошли два амбала и попросили сфотографироваться. Я благодарна за то, что люди узнают меня, фоткаются и даже берут автографы.
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В семье Карины также воцарилась согласие. У нее наладились отношения с мужем, и сейчас они задумываются о втором ребенке.
Карина признается:
В ближайших планах у нас – поездка на море всей семьей. А в перспективе – еще один ребенок. На этот раз девочка. Потому что сын уже есть. Он был очень рад, когда я вернулась. Неделю от меня не отходил. А сейчас радуется, когда меня показывают по телевизору. Лично я не очень люблю смотреть выпуски. Стыдно за то, как вела себя. Но пришла меняться, и все-таки изменилась.
Карина считает несправедливым решение преподавателей, но говорит, что самое важное сейчас – двигаться вперед и продолжать меняться.
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