Экс-пацанка Карина: «Я не обращаю внимания на то, что пишут о цвете моей кожи»

Во время онлайн-конференции на Новом канале бывшая ученица Школы панянок рассказала об обучении, семье и недоброжелателях.

Карина Кравченко покинула реалити на восьмой неделе. Руководство Школы панянок решило, что пацанка опустила руки и больше не хочет меняться. Однако девушка, вернувшись домой, доказала обратное.

Карина говорит:

Я окончательно научилась справляться со своей агрессией. Сейчас, когда раздражаюсь, просто считаю до ста, разворачиваюсь и ухожу.

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В подтверждение пацанка рассказала историю, как двое подростков подошли к ним с сыном и начали оскорблять.

Экс-участница проекта «Від пацанки до панянки» говорит:

Прибежали пацаны, лет 18, начали материться. Я культурно попросила их не употреблять нецензурную лексику при ребенке.

Від пацанки до панянки фото пресс служба Нового канала

На негативные комментарии в соцсетях Карина также старается не обращать внимания:

Многие мне пишут о цвете кожи. Это их мнение. Я стараюсь не реагировать на плохие комментарии. Ведь тех, кому я нравлюсь, значительно больше. Вот, например, недавно мы гуляли с мужем. К нам подошли два амбала и попросили сфотографироваться. Я благодарна за то, что люди узнают меня, фоткаются и даже берут автографы.

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В семье Карины также воцарилась согласие. У нее наладились отношения с мужем, и сейчас они задумываются о втором ребенке.

Карина признается:

В ближайших планах у нас – поездка на море всей семьей. А в перспективе – еще один ребенок. На этот раз девочка. Потому что сын уже есть. Он был очень рад, когда я вернулась. Неделю от меня не отходил. А сейчас радуется, когда меня показывают по телевизору. Лично я не очень люблю смотреть выпуски. Стыдно за то, как вела себя. Но пришла меняться, и все-таки изменилась.

Карина считает несправедливым решение преподавателей, но говорит, что самое важное сейчас – двигаться вперед и продолжать меняться.

Реалити «Від пацанки до панянки» - каждую среду в 19:00 на Новом канале!

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