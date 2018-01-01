Названы имена самых успешных женщин года: как прошел «Бал цветов» от Николая Тищенко

Ведущий проекта «Ревизор с Тищенко» устроил роскошное торжество в честь всех женщин Украины.

Вчера в столичном ресторане Сoin состоялся ежегодный «Бал цветов», организатором которого является известный ресторатор и ведущий Нового канала Николай Тищенко. Это красивое торжество Николай, по традиции, посвящает всем женщинам, напоминая о том, что каждая из них – особенная.

Николай Тищенко говорит:

Я неслучайно выбрал для «Бала цветов» середину весны. Очень люблю этот период, когда все начинает оживать – распускаются почки, зеленеет трава, на душе светло и радостно, женщины начинают оголять спины, надевают каблуки… Именно в этот период важно напомнить каждой из них о том, насколько она прекрасна. Каждая – по-своему!

В этом году количество номинаций увеличилось, охватив больше сфер – от фэшн и медиа до социальных ролей. Так, появилась новая категория – «Редактор года». Символично, что в этот вечер награду из рук Николая Тищенко получила Анна Жижа, ведущая и шеф-редактор социального реалити «Ревизор с Тищенко».

Николай Тищенко и Анна Жижа фото пресс служба Нового канала

Анна рассказывает:

Мне было очень приятно узнать о том, что я номинирована в этой категории. Не говоря уже о победе, за которую благодарю всех, кто голосовал. Знаю, среди них – немалая часть постоянных зрителей «Ревизора». Инициатива Николая включить меня в номинацию – большой комплимент мне как его редактору. К тому же, эта награда – подтверждение того, что Николай действительно доверяет моей работе на проекте.

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В номинации «Прорыв года» победила фэшн-фотограф и эксперт проекта «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк. Получать награду вместо лауреатки на сцену вышел ее супруг Ричард Горн. Отсутствие Сони мужчина объяснил тем, что сейчас она как раз находится на съемках модельного реалити Нового канала. А также отметим, что Соня отдала свою награду певице Мишель Андраде, о чем она говорила ранее в своих соцсетях.

Самой стильной женщиной, по результатам голосования, стала певица Слава Каминская. На торжество знаменитость пришла вместе с супругом, пластическим хирургом Эдгаром Каминским. «Боже мой, вы просто посмотрите на работы ее мужа!», – воскликнул Николай, с восхищением глядя на Славу в черном платье в пол, украшенном перьями в зоне декольте.

«Ведущей года» признана Леся Никитюк, которая в этом году стала ведущей игрового шоу Нового канала «Хто зверху?».

Николай Тищенко и Леся Никитюк фото пресс служба Нового канала

Леся призналась:

Так приятно, что люди принимают меня такой, какая я есть! Без лишнего пафоса, который никому не нужен. Эта награда для меня очень важна. Она говорит о том, что мне удается держать свою линию, и у этой позиции есть единомышленники.

Публика танцевала под зажигательные песни TAYANNA и группы «Бамбинтон», популярность которой растет день ото дня за счет «вирусных» треков.

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Еще одним поводом для роскошного торжества стал День рождения супруги Николая Тищенко – Аллы Барановской. В этот день любимой женщине телеведущего исполнилось 23 года. Николай трогательно поздравил Аллу со сцены, признавшись ей в любви. А охапки подаренных цветов, которыми друзья влюбленных буквально усыпали именинницу, в очередной раз оправдали символическое и нежное название праздника.

Полный список номинаций и победителей церемонии «Бал цветов» в 2018 году:

«ВЕДУЩАЯ ГОДА» Леся Никитюк

«ПРОДЮСЕР ГОДА» Наталья Могилевская

«ПЕВИЦА ГОДА» Оля Полякова

«САМАЯ СПОРТИВНАЯ ДЕВУШКА ГОДА» Анита Луценко,

«САМАЯ СТИЛЬНАЯ ДЕВУШКА ГОДА» Слава Каминская

«БИЗНЕС ВУМЕН» Наталья Шмигельская

«ПРОРЫВ ГОДА» Соня Плакидюк, которая передала свою награду певице Мишель Андраде

«МАМА ГОДА» Катя Осадчая, которая отдала свою награду певице Гайтане

«РЕДАКТОР ГОДА» Анна Жижа

«ДИЗАЙНЕР ГОДА» Елена Бурба

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о номинантах на премию Billboard Music Awards 2018. Подробнее по ссылке.