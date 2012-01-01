Андрей Шабанов рассказал о неприятной ситуации в своей жизни

Андрей Шабанов поделился историей с того периода, когда он только начал заниматься стэндапом.

Известный украинский телеведущий и генеральный продюсер Просто Ради.О имеет множество талантов, но настоящая страсть для него - качественный юмор.

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Уже несколько лет подряд, стэндап вытесняет множество концертов из шумных клубов столицы. Яркие юмористические вечеринки, во время которых все внимание сосредоточено на человеке, который рассказывает нелепые истории из жизни - новый, но очень популярный тренд.

Нашел в этом свое призвание и популярный шоумен Андрей Шабанов. Только за последние 3 года успешной деятельности ведущий успел организовать более 50 концертов с пометкой “Sold Out”, а также Первую Киевскую Международную Неделю Стэндап Комедии!

Андрей Шабанов фото пресс-служба

Не так давно Андрей исполнил мечту множества фанатов стэндап искусства! Шабанов привез в Украину лучших стендап-комиков планеты: Эдди Иззарда и Дилана Морана! Это сейчас, но вначале всё было совсем по-другому:

Первый концерт Стэндап Шоу состоялся в ноябре 2012-го года. Он был просто отвратительным, если честно. Смешным из 10 комиков был только один. После того легендарного события мне хотелось на сцену больше не подниматься. Это действительно был тот первый блин комом. Мы так лихо и тяжко к нему готовились, думали: “Сейчас мы выйдем и всех порвем!”. Но, нет!

Ближайший стендап от Андрея Шабанова состоится 26 апреля. Во время концерта, ведущий вместе с лучшими комиками Украины и Беларуси обещает отпустить зрителям все грехи:

Сегодня каждый наш концерт проходит с большим аншлагом, а фраза: “терпенье и труд - все перетрут” идеально подходит нашим комикам. Начнем с того, что у каждого из них сейчас хватит материала на сольный концерт. Во-вторых, они пишут классные тексты. Ну и в-третьих, мы продолжаем экспериментировать с разными форматами стэндап-комедии. Вообщем, 26-го апреля, приходите! Мы собрали все самое лучшее что было нами написано за последние четыре месяца и готовы отпустить вас на позитивной ноте на Майские праздники.