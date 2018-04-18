"Від пацанки до панянки": какие испытания ждут участниц в новом выпуске

На девятой неделе участниц «Від пацанки до панянки» ждет внешнее перевоплощение.

Для пацанок проще еще раз прыгнуть с парашютом или побывать в армии, чем подстричь или покрасить волосы. Во время первых испытаний они бунтовали значительно меньше.

Марина пересказала события в салоне красоты:

Мастер посадил меня в кресло, развернул и сказал, что новую себя я увижу уже в конце. Это очень взбесило. Я боялась, что меня постригут как лоха. Уж лучше – наголо. Поэтому начала психовать.

Від пацанки до панянки фото пресс служба Нового канала

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Марина пришла в проект «Від пацанки до панянки», чтобы стать женственной. Она осознает, что выглядит и ведет себя, как парень. И стремится измениться. Но пока девушке трудно даются женские секреты красоты.

Похожая реакция в салоне была и у Маши:У меня длинные ухоженные волосы, поэтому я требовала не стричь меня. Кипишевала там. Мне трудно с короткой стрижкой, ее нужно постоянно укладывать. Я даже меньше протестовала против окрашивания.

Также пацанкам сделали макияж и подобрали платья. Все происходило под руководством заместителя директора Школы панянок Ирины Дюденко в их с мужем салоне красоты.

Фото Від пацанки до панянки пресс служба Нового канала

Оксана поделилась впечатлениями:

Мастер сделала мне суперский макияж. Нарисовали брови, зеленые глаза, сливовые губы. Такой я себя никогда не видела и даже не представляла.

Заместитель директора Ирина Дюденко говорит:

Каждая девушка и женщина должна быть индивидуальной. Быть как все неинтересно, это не делает человека успешным. И я не говорю сейчас об эпатажности. Твой внешний образ должен быть органичным с твоими личностными характеристиками, с твоим образом жизни и работой.

Обновленными пацанок вы увидите уже сегодня в 19:00 на Новом канале. Не пропустите свежий выпуск реалити «Від пацанки до панянки».

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о том, что Ольга Фреймут стала ведущей всемирно известного шоу. Подробнее по ссылке.