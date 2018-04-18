Леся Никитюк назвала 8 самых крутых мест в Варшаве

Туристу на заметку: must-visit места столицы Польши.

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Известная украинская путешественница, экс-ведущая шоу «Орел и Решка» Леся Никитюк проводит время в Польше, делится фото и лайфхаками. В этот раз телеведущая решила назвать must-visit места в польской столице.

На своей странице в Instagram Леся Никитюк назвала 8 крутых мест в Варшаве:

Библиотека Варшавского университета (отличные кадры там можно сделать). Королевский дворец (идите туда пораньше и не вздумайте ничего оттуда брать, а то я вас знаю). Музей Polin.

Леся Никитюк фото instagram.com/lesia_nikituk/

А сейчас внимание, хорошие рестораны, где очень вкусно! Ресторан Stixx. Летняя Тараса Flaming&Co. Морепродукты Der Elefant. Европейская кухня Amber Room. Pink Lobster.

Отметим, Леся Никитюк также сообщила, что в Польше бывает часто и будет рада посетить новые места по рекомендациям подписчиков.

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