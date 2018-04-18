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Леся Никитюк назвала 8 самых крутых мест в Варшаве

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Туристу на заметку: must-visit места столицы Польши.
Леся Никитюк рассказала о Варшаве
Леся Никитюк рассказала о Варшаве
instagram.com/lesia_nikituk/

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Известная украинская путешественница, экс-ведущая шоу «Орел и Решка» Леся Никитюк проводит время в Польше, делится фото и лайфхаками. В этот раз телеведущая решила назвать must-visit места в польской столице.

На своей странице в Instagram Леся Никитюк назвала 8 крутых мест в Варшаве:

  1. Библиотека Варшавского университета (отличные кадры там можно сделать).

  2. Королевский дворец (идите туда пораньше и не вздумайте ничего оттуда брать, а то я вас знаю).

  3. Музей Polin.

 

Леся Никитюк фото
Леся Никитюк фото
instagram.com/lesia_nikituk/

 

А сейчас внимание, хорошие рестораны, где очень вкусно!

  1. Ресторан Stixx.

  2. Летняя Тараса Flaming&Co.

  3. Морепродукты Der Elefant.

  4. Европейская кухня Amber Room.

  5. Pink Lobster.

Отметим, Леся Никитюк также сообщила, что в Польше бывает часто и будет рада посетить новые места по рекомендациям подписчиков.

Напомним, Джамала поделилась первыми впечатлениями от материнства. Подробности по ссылке.

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Теги: Леся Никитюк, леся никитюк 2018, Варшава, путешествия, фото, пост, инстаграм
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  18.04.2018, 11:03
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pусский
Я навонял русским газом, но из жопы! Гы-гы-гы!
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