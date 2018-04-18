Леся Никитюк назвала 8 самых крутых мест в Варшаве
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Известная украинская путешественница, экс-ведущая шоу «Орел и Решка» Леся Никитюк проводит время в Польше, делится фото и лайфхаками. В этот раз телеведущая решила назвать must-visit места в польской столице.
На своей странице в Instagram Леся Никитюк назвала 8 крутых мест в Варшаве:
Библиотека Варшавского университета (отличные кадры там можно сделать).
Королевский дворец (идите туда пораньше и не вздумайте ничего оттуда брать, а то я вас знаю).
Музей Polin.
А сейчас внимание, хорошие рестораны, где очень вкусно!
Ресторан Stixx.
Летняя Тараса Flaming&Co.
Морепродукты Der Elefant.
Европейская кухня Amber Room.
Pink Lobster.
Отметим, Леся Никитюк также сообщила, что в Польше бывает часто и будет рада посетить новые места по рекомендациям подписчиков.
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