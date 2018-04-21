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С гитарой на Хортице: Группа 5'nizza выпустила новый клип «Митя» Кадр из YouTube

Украинский дуэт 5'nizza презентовал свежий видеоклип на композицию «Митя», снятый в Запорожье. Сергей Бабкин и Андрей Запорожец записали ролик на холме острова Хортица фоне ДнепроГЭС.

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Видео «Митя» было снято в рамках национального проекта «Живяком», целью которого является повышение туристической привлекательности Запорожья и создания положительного имиджа города на всеукраинском уровне, сообщается на сайте Запорожского горсовета.

5'nizza - «Митя»: смотреть онлайн клип:

Ранее состоялась премьера нового клипа The Hardkiss на песню «Мелодія».