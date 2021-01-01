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Названы главные прозвища монархов Британии

Спецтема: Звёздные подборки
Ждушка, Вомбат и другие прозвища членов британской королевской семьи.
Названы главные прозвища монархов Британии
Названы главные прозвища монархов Британии
Getty Images

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Почти в каждой семье есть необычные прозвища их членов, а королевская чета Великобритании не исключение. Они все имеют необычные, шуточные или оскорбительные прозвища.

С самого детства Елизавету II среди родственников называли «Лилибет». Ее покойный супруг называл королеву именно так.

Елизавета II
Елизавета II
Getty Images

Старший сын королевы принц Чарльз тоже не остался без забавных прозвищ, придуманных семьей. Известно, что внуки называют его «дедушка Уэльс». А Камила Паркер-Боулз в начале их отношений назвала его «Фред», опасаясь огласки их романа.

Принц Чарльз
Принц Чарльз
Getty Images

Принц Уильям в студенческие годы пользовался псевдонимом «Стив». А принцесса Диана называла его «Вомбат», когда ему было два годика.

Принц Уильям
Принц Уильям
Getty Images

Еще до замужества Кейт Миддлтон называли «ждушка Кейт». Такое прозвище ей дали из-за того, что почти десять лет принц Уильям не звал ее замуж. Сам же муж герцогини называет ее «деткой», «малышкой» и «крошкой».

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
Getty Images

Принц Гарри совсем не Гарри. Его настоящее имя Генри Чарльз Альберт Дэвид, а прозвище «Гарри» он получил еще в детстве от членов семьи. Принцесса Диана называла его «Рыжиком».

Принц Гарри
Принц Гарри
Getty Images

Меган Маркл получила прозвище «Меган Вольфрам» от ее свекра принца Чарльза. Причиной этого стал ее характер – жесткий и несгибаемый, как метал.

Меган Маркл
Меган Маркл
Getty Images

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Теги: Кейт Миддлтон, Меган Маркл, Принц Гарри, Принц Уильям, Елизавета II, королевская семья, Монархи, прозвища знаменитостей
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Источник: Ivona

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