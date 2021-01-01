Названы главные прозвища монархов Британии
Читай также: Рассекречена летняя диета королевы Елизаветы II
Почти в каждой семье есть необычные прозвища их членов, а королевская чета Великобритании не исключение. Они все имеют необычные, шуточные или оскорбительные прозвища.
С самого детства Елизавету II среди родственников называли «Лилибет». Ее покойный супруг называл королеву именно так.
Старший сын королевы принц Чарльз тоже не остался без забавных прозвищ, придуманных семьей. Известно, что внуки называют его «дедушка Уэльс». А Камила Паркер-Боулз в начале их отношений назвала его «Фред», опасаясь огласки их романа.
Принц Уильям в студенческие годы пользовался псевдонимом «Стив». А принцесса Диана называла его «Вомбат», когда ему было два годика.
Еще до замужества Кейт Миддлтон называли «ждушка Кейт». Такое прозвище ей дали из-за того, что почти десять лет принц Уильям не звал ее замуж. Сам же муж герцогини называет ее «деткой», «малышкой» и «крошкой».
Принц Гарри совсем не Гарри. Его настоящее имя Генри Чарльз Альберт Дэвид, а прозвище «Гарри» он получил еще в детстве от членов семьи. Принцесса Диана называла его «Рыжиком».
Меган Маркл получила прозвище «Меган Вольфрам» от ее свекра принца Чарльза. Причиной этого стал ее характер – жесткий и несгибаемый, как метал.
Вам будет интересно почитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.