Дочь Константина Меладзе попала в больницу

Средняя дочь известного композитора лежит в больнице под капельницами и многочисленными электродами.

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Дочь известного продюсера Константина Меладзе Лия была госпитализирована в одну из больниц. На своей странице в Инстаграм девушка опубликовала фото из палаты больницы. По ее словам, сейчас она себя чувствует лучше, самое страшное уже позади.

Также дочь знаменитости поблагодарила подписчиков за поддержку, но не стала раскрывать причину госпитализации.

«Спасибо за то, что писали мне, волновались, были рядом», – написала она.

На фото видно, как Лея лежит на больничной койке, а к ее телу подключены электроды, которые отслеживают состояние давления.

Лия Меладзе instagram.com/meladzeliya

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